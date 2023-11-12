فريق "تويوتا جازو ريسينج" يعتلي منصة التتويج في رالي أوروبا الوسطى

(MENAFN
- Instinctif Partners) جدة، المملكة العربية السعودية، - XX نوفمبر 2023: حقق كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين من فريق "تويوتا جازو ريسينج" فوزهما الثاني على التوالي ببطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وذلك على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي1 الـ "هايبرد" الكهربائية التي تحمل الرقم 69، إذ يأتي هذا الفوز بعد إحراز السائقَيْن المركز الثاني في الجولة ما قبل الأخيرة من موسم العام الحالي 2023 في رالي أوروبا الوسطى.
وبعد تتويجه بلقب أصغر بطل عالمي للراليات على الإطلاق عام 2022 أثناء قيادته سيارة تويوتا GR يارس رالي1 الـ "هايبرد" الكهربائية التي تحمل الرقم 69، أصبح كالي روفانبيرا البالغ من العمر 23 عاماً، سادس سائق يحقق ألقاباً متتالية في تاريخ بطولة العالم للراليات.
وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي يفوز فيها فريق "تويوتا جازو ريسينج" ببطولة السائقين ومساعدي السائقين، كما حقق ثلاثة ألقاب بعد فوز شركة تويوتا ببطولة المصنعين خلال رالي تشيلي الماضي.
وفي تعليق له، قال أكيو تويودا، رئيس فريق "تويوتا جازو ريسينج": "تهانينا لكالي روفانبيرا ويونّي هالتونين على تحقيقهما لقبهما الثاني على التوالي في بطولة السائقين ومساعدي السائقين. لقد جمع كالي النقاط بثبات وبدأ في تصدر ترتيب السائقين من منتصف الموسم؛ ليجسد لنا معنى المنافس الحقيقي. وأود أيضاً أن أشكر إلفين إيفانز على مثابرته في القيادة وعدم الاستسلام حتى نهاية الرالي، وانعكست رغبته القوية بالفوز على طريقة قيادته المتميزة. إن موسم العام 2023 لم ينتهِ بعد، وآمل أن يتمكن إلفين ومساعده سكوت مارتن أن يعوّضا ما فاتهما العام الماضي، وأن يتمكنا من الوقوف معي على منصة التتويج الشهر المقبل في رالي اليابان".
حقق كالي روفانبيرا بداية قوية في رالي أوروبا الوسطى الافتتاحي العابر للحدود الذي بدأ في براغ واستمر عبر جمهورية التشيك والنمسا وبافاريا السفلى في ألمانيا. وفاز روفانبيرا بأربع مراحل من أصل ست على الطرقات الإسفلتية الرطبة الصعبة في جمهورية التشيك، ليتقدم بفارق 36.4 ثانية. إنَّ مثابرة روفانبيرا وتصميمه ضمنتا بقاءه ضمن أفضل المتنافسين في الرالي، على الرغم من التحديات العديدة التي تفرضها الطرقات في النمسا. كما ساعده النهج المدروس الذي يتبعه، على اعتلاء منصة التتويج للمرة السابعة له في هذا الموسم، ثلاث مرات منها في المركز الأول. والأهم من ذلك، أنه كان ضمن المراكز الأربعة الأولى في 11 من أصل 12 جولة خلال هذا الموسم.
وفي سياق متصل، تابع أعضاء فريق جي آر السعودية الذي ترعاه عبداللطيف جميل للسيارات تحقيق إنجازات إضافية بعد مشاركتهم في الجولة الثالثة والأخيرة للأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن ضمن بطولة السعودية تويوتا التي أقيمت على ميدان ديراب بالرياض. فقد جاء عبدالله قباني في المركز الثالث ضمن الترتيب العام للجولة. وحصل محمود عابد وحمزة باخشب على المركزين الأول والثاني على التوالي في الفئة G1 ضمن منافسات الأوتوكروس، بينما تصدّر عبدالله قباني ترتيب الفئة G3 وفازت ريم العبود بالمركز الأول في كأس السيدات. وفي منافسات كسر الزمن، حصل محمود عابد وحمزة باخشب على المركزين الأول والثاني على التوالي في فئة G1، واحتل عبدالله قباني على المركز الثاني في الفئة G2 فيما فازت ريم العبود بالمركز الثالث في كأس السيدات.
وسيُختتَم موسم العام 2023 على أرض فريق "تويوتا جازو ريسينج" في رالي اليابان، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري. والجدير بالذكر أن رالي اليابان أعيد العام الماضي إلى جدول بطولة العالم للراليات، وسيقام على الطرقات الإسفلتية الصعبة في جبال مقاطعتي آيتشي وجيفو، بجوار مرأب خدمة السيارات في مدينة تويوتا بالقرب من ناغويا.
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