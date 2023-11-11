فائز من الكويت من ضمن الفائزين بجوائز القرعة المضمونة في سحوبات "محظوظ سبت الملايين" رقم 153

(MENAFN
- Ewings) 8 نوفمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف "محظوظ سبت الملايين"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم منذ إطلاق عملياته الجوائز النقدية الأكبر والأكثر انتظاماً، عن أحدث الفائزين في سحوباته الأسبوعية التي تحمل الرقم 153، حيث ابتسم الحظ لثلاثة مشاركين حصل كل منهم على مبلغ 100 ألف درهم في سحب القرعة الثلاثي المضمون. تغيرت حياة كل من بهاجافاث وشيرين من الهند، ومحمد من كينيا للأفضل بين عشية وضحاها.
بهاجافاث، هندي الجنسية والبالغ من العمر 35 عاماً، هو أحد الفائزين ويعمل كمهندس مدني في دولة الكويت منذ عشر سنوات. تعرّف الأب لطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً على "محظوظ" لأول مرة عن طريق أحد زملائه في العمل، اذ لفت انتباهه التنوع الغني الذي تمتاز به جوائزه وعدد الفائزين الكبير أسبوعياً. انتظم بهاجافاث منذ ذاك الحين في المشاركة في سحوبات "محظوظ سبت الملايين" وبات لا يفوت متابعة البث المباشر للسحوبات على أمل أن يتوج هو الآخر كأحد الفائزين يوماً ما. وعلى غير العادة، لم يتمكن من مشاهدة العرض المباشر يوم السبت 4 نوفمبر 2023 لانشغاله بأمر ما، غير أن مفاجأة سارة كانت بانتظاره عندما تحقق لاحقاً في تلك الأمسية من نتائج السحب على هاتفه ليكتشف أن رقم هوية السحب الخاص به كان ضمن الأرقام الثلاثة التي انتقاها الحظ في سحب القرعة الثلاثي المضمون.
استغرق الأمر من بهاجافاث بعض الوقت ليتمكن من استيعاب فوزه بهذا المبلغ، ليسارع بعد ذلك بمشاركة الخبر السعيد مع زوج أخته بينما كانا يعدان العشاء، غير أنه لم يتمكن حينها من مشاركة فرحة الفوز مع عائلته التي سافرت للهند لقضاء العطلة، لكنه قام بإرسال رسالة لزوجته رأتها في صباح اليوم التالي، وكانت فرحتها هي الأخرى لا توصف.
يعيش الفائز الثاني شيرين، في دولة الإمارات منذ عقدين من الزمان، وهو أيضاً هندي الجنسية ويبلغ من العمر 50 عاماً. يعمل الأب لابن يبلغ من العمر 11 عاماً فنياً للإطفاء والسلامة. تعرف على "محظوظ" عن طريق أحد أصدقائه الذي كان يشارك في السحب دائماً، لينتظم هو الآخر في المشاركة خلال الأعوام الماضية، حيث اعتاد على شراء التذاكر كل أسبوع تقريباً على أمل الحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم. وأخيراً، آتت مثابرته أكلها عندما تلقى مكالمة هاتفية من فريق "محفوظ" زفت له خبر فوزه بمبلغ 100 ألف درهم. يعد هذا الفوز نقطة محورية في حياة شيرين، لا سيما إنها المرة الأولى التي يفوز فيها بجائزة بهذا الحجم، وهو لا يزال إلى الآن يفكر في كيفية استثمار مبلغ الجائزة.
يبلغ محمد، الفائز الثالث في سحب القرعة الثلاثي المضمون، من العمر 47 عاماً، وهو أب لابنتين تبلغان من العمر 9 و11 عاماً. يعمل كيني الجنسية في مجال الجمارك والتخليص، وهو مقيم في دولة الامارات منذ 24 عاماً. اعتاد محمد، كما هو الحال مع زميليه الفائزين الآخرين في سحب القرعة، على المشاركة في "محظوظ" منذ الأيام الأولى لانطلاق عملياته، حيث كان يشتري التذاكر بشكل أسبوعي تقريباً. تلقى محمد صبيحة يوم الأحد اتصالاً لم يكن يخطر على باله من فريق "محظوظ" زف له الخبر الكفيل بتغيير حياته للأفضل في لمح البصر. اعتقد محمد، والذي استيقظ على جرس الهاتف، أنه لا يزال يحلم عندما تلقى الخبر السار، ولا يزال حلمه هو الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، وعلى الرغم من أن الفوز هذه المرة لم يكن بتلك الجائزة، إلا أنه في حد ذاته يُعد فوزاً كبيراً بالنسبة له. لم يقرر محمد وزوجته بعد كيفية استثمار مبلغ الجائزة، لكنهما الآن أمام احتمالات لا حصر لها.
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، والجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الرابعة التي تبلغ قيمتها 35 درهم، والجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم، بالإضافة إلى سحب القرعة الثلاثي المضمون، والذي يقدم جائزة بقيمة 300 ألف درهم لثلاثة فائزين بواقع 100 ألف لكل منهم.
يستمر "محظوظ" سبت الملايين في إدخال السعادة والأمل وتحقيق الأحلام للكثيرين من جميع أنحاء العالم، وهو ماضٍ في مهمته المتمثلة في تغيير حياة الناس للأفضل وتحقيق تطلعاتهم أسبوعاً تلو الآخر.
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