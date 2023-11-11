نوت وَن تقدّم بيرسي: مقعد ردهة الجلوس ذو التصميم الجريء والقابل للتكيّف

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- Alisa Pr) الأردن، 7 نوفمبر 2023 - نوت وَن NaughtOne، العلامة التجارية العالمية للأثاث، أطلقت اليوم مقعد بيرسي Percy، وهو عبارة عن مقعد مخصّص لردهة الجلوس يمتاز بأناقته وبساطته معاً. وقد صمّم هذا المقعد ليلائم مجموعة كبيرة من الأماكن، من المكاتب وإلى الجامعات وأماكن الضيافة، وهو مثال للتصميم القابل للتكيّف والذي يتوافق مع مجموعة واسعة من الديكورات الحديثة.
ومقعد ردهة الجلوس بيرسي Percy هو أحدث إضافة إلى مجموعة نوت وَن NaughtOne من الأثاث العملي والأنيق. وهو مستوحى من التصميم البسيط والعملي لمقاعد غرفة الانتظار من منتصف القرن الماضي، وذلك من حيث الخطوط الكلاسيكية التي تتميّز بانسيابيّتها. وأما بساطة التركيب فتتمثّل في تكوينه المؤلّف من عنصرين فقط، وهما الإطار ذو المخطّط الهندسي الجريء، والتنجيد الفاخر.
وفي هذا الصدد، قالت المصمّمة نيكول ماريون: "عند تصميم بيرسي Percy، انجذبت إلى مزيج من المعدن الصلب والمفروشات الناعمة، وكنت أرغب في التلاعب بتنعيم المعدن بصرياً لإضفاء مظهر متماسك ورشيق. فأنا أحبّ العمل بالمعدن والفولاذ، حيث أنهما مادتان صناعيّتان فائقتا المتانة، ولكنهما أيضاً قابلتان للانحناء والانسيابية. " وأضافت: "تلك الخاصية سمحت لنا بإنشاء منحنى مستمرّ يشكّل إطار الوسادة. والتصميم الذي توصّلنا إليه يتمتّع بأناقة لا تخبو مع مرور الزمن، كما لو كانت موجودة دائماً. ولكنه أيضاً فريد من نوعه - ويمكن تعديله بدرجات مختلفة بين الفخامة والبساطة، إذ يتكيّف بسهولة مع العديد من الأماكن والأنماط الشخصية."
ومع أن هيكله البسيط مستوحى من التصميم العملي المناسب للردهات العامة، إلا أنه يمثّل الأساس المثالي للتخصيص. فتماشياً مع تركيز نوت وَن NaughtOne على تزويد العملاء بمجموعة واسعة من الخيارات، يتوافر إطار كرسي بيرسي Percy في 16 لوناً وأكثر من 100 خيار تنجيد، ما يؤدّي إلى مجموعة واسعة من التوليفات المحتملة.
ويقول ستيفن فلويد، المدير الإبداعي لشركة نوت وَن NaughtOne: “بيرسي مميّز لسببين. أولاً، لأنه غير تقليدي بعض الشيء ولكن بطريقة جذّابة فعلاً. وثانياً، لأننا اعتدنا على رؤية مقاعد ذات إطار أنبوبي رفيع جداً، بينما هذا المقعد ذو إطار أنبوبي مكتنز يستفيد بشكل كامل من لوحة ألوان RAL لدينا."
وقد تمّ الكشف عن مقعد بيرسي Percy في بدايات عملية التصميم خلال معرض تورونتو للتصميم الداخلي عام 2020، حيث فاز بجائزة أفضل نموذج أولي. وهو المنتج الجديد الثالث الذي تطلقه شركة نوت وَن NaughtOne في عام 2023، وذلك بعد إطلاق كرسي بيبن Pippin وطاولة مورس Morse في وقت سابق من هذا العام.
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