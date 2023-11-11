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رائدا الفضاء المنصوري وويليامز إمكانية العيش على المريخ خلال 15 عاما واكتشاف الفضاء يخدم مستقبل البشرية

11/11/2023 11:29:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة - يوسف غانم
تعرف جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب على الكثير من القصص والتفاصيل الملهمة والمثيرة عن الفضاء، خلال لقائهم برائدي الفضاء، الإماراتي هزاع المنصوري، والأميركية سونيتا ويليامز، اللذين جمعهما المعرض في جلسة حوارية تحت عنوان «نجم الفضاء» خلال دورته الـ 42 التي تتواصل حتى 12 الجاري.
العيش على القمر
في بداية الجلسة عبرت رائدة الفضاء الأميركية سونيتا ويليامز عن دهشتها وسعادتها بالحضور الكبير بمعرض الشارقة الدولي للكتاب خصوصا الأطفال الذين قادهم شغفهم بالعلم والفضاء، وأتوا ليعرفوا المزيد عن هذا العالم، ثم أخذت الحضور في جولة عبر مقاطع فيديو مصورة للتعرف على إنجازات محطة الفضاء الدولية التي تولت قيادتها كثاني امرأة بعد بيجي بيتسون.
وقالت ويليامز ان أهم ما نعمل عليه في محطة الفضاء الدولية بشكل عام هو اكتشاف المريخ، الكوكب الأقرب لنا، وحين سافرت على متن مركبة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ، كان هدفنا أن نخطط لكيفية العيش على الكوكب الأحمر، ولتحقيق ذلك علينا الاستقرار على القمر، كمحطة أساسية في منتصف طريقنا تقودنا لهدفنا، وهذا بنسبة كبيرة سيحدث خلال الأعوام الـ 15 المقبلة.
حلم الإمارات
من جانبه، تحدث رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري عن بداية الحلم بوصول دولة الإمارات إلى الفضاء، قائلا: «في كتبنا المدرسية ثمة صورة شهيرة للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو في اجتماع مع مسؤولي رحلة أبولو من وكالة ناسا، التقطت عام 1974، وهو ما يعني أن حلمنا في الوصول للفضاء بدأ قبل 49 عاما، أما أنا فمنذ طفولتي في الثمانينيات وأنا أحلم بالسفر للفضاء، وتحديدا حين رأيت صورة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أول رائد فضاء مسلم وعربي.
صعوبات البقاء في الفضاء
بعد ذلك تحدثت ويليامز عن واقع بقائها في الفضاء لـ 322 يوما، وتناولت التحديات الشخصية التي واجهتها خلال إقامتها هناك، مشيرة إلى أن أكبر تحد واجهته هو القيام بالأعمال اليومية البسيطة في بيئة بلا جاذبية، كتناول الطعام. فلا بد من التركيز الشديد أثناء الأكل حتى لا يطفو الطعام بعيدا، كذلك شرب المياه».
بدوره، تحدث المنصوري عن التحديات التي واجهها، قائلا: «كثيرة هي التحديات التي واجهتها قبل انطلاقي في رحلتي لمحطة الفضاء الدولية، بدءا من التدريبات القاسية، والاختبارات الكثيرة التأهيلية للبقاء في الفضاء، وأصعب تحد كان عندما جلست في الغرفة التي يفصل فيها جدار بينك وبين عائلتك لتودعهم قبل السفر، كانوا أمامي لكنني لم أكن قادرا على لمسهم أو معانقتهم، وذلك وقاية من انتقال أي عدوى لي قبل الانطلاق».
أبحاث وتجارب
ثم أجاب ويليامز والمنصوري عن السؤال المحوري: لماذا ننفق تريليونات الدولارات على أبحاث الفضاء؟، إذ قالت ويليامز: «نقوم بمختلف الأبحاث العلمية في الفضاء لفهم عالمنا بشكل أفضل، وهذه غاية ثقافية معرفية علمية، تفيدنا كبشر على الأرض، مثلا اكتشافنا للفضاء سمح لنا بتطوير تقنية الاتصالات كالإنترنت والهواتف المحمولة وتقنية تحديد المواقع GPS، والمختبرات في مناطق بلا جاذبية كالفضاء تعتبر مثالية لإجراء تجارب لدراسة صحة الإنسان وعلم الأحياء والزراعة وغيرها».
وقال رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري: أجرينا في الفضاء 16 تجربة علمية إماراتية، لخدمة البشرية، ولتحقيق الاستدامة لنا كجنس بشري سيصل قريبا للفضاء.

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