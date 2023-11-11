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التصفيات المحلية المؤهلة للمسابقة الخليجية لتحدي الروبوت الـ 7 تقام غدا بمشاركة 6 فرق من جامعات كويتية

11/11/2023 11:29:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت المنسق العام للمسابقة الخليجية لتحدي الروبوت د.صفاء زمان إن التصفيات المحلية المؤهلة للنسخة السابعة من المسابقة أقيمت أمس السبت (عن بُعد) بمشاركة ست فرق من جامعات كويتية.
وذكرت زمان في بيان لـ «كونا» أن أصحاب المركزين الأول والثاني في التصفيات سيتأهلان إلى نهائيات البطولة المقرر أن تستضيفها البلاد في 18 نوفمبر الجاري بمشاركة فرق من جامعات خليجية وتركز هذا العام على أهم الاختراعات والابتكارات في مجال الروبوت.
وأوضحت أن المسابقة التي انطلقت فكرتها من الكويت في 2014 تهدف إلى تشجيع الطلاب الجامعيين والمهنيين الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي لبناء أفكار مبتكرة في الروبوت بناء على تصميم ومعطيات وفي وقت ضيق ومساحة محددة بالاستفادة من دراستهم الأكاديمية وخبراتهم الفنية المتنوعة.
وأضافت أن المسابقة التي نالت قبول جميع الدول الخليجية تواصل نشاطها وتوسعها بين جامعات دول مجلس التعاون وبدعم من قبل جمعية الهندسة والتقنية التي تعد «أكبر منظمة احترافية مهنية وغير ربحية» على مستوى أوروبا في مجال تطوير وتعزيز العلوم والهندسة والتقنية وموقعها الأساسي المملكة المتحدة كما تعد «ثاني أكبر مؤسسة عالمية بعد جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات».
ولفتت إلى أن هذا الحدث يأتي استمرارا للتعاون المثمر بين كليات وجامعات دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في مجال التقنية الذي أسهم بدوره في إبراز مبدعين من أبناء دول المجلس في مجال التكنولوجيا وتحديدا الروبوت وبرمجته ونشر ثقافته وعلومه، فضلا عن دعم وتوثيق العلاقات العلمية والمهنية بين منتسبي المؤسسات التعليمية الخليجية.
وأعربت زمان عن الطموح لتوسيع حجم المشاركات في المسابقة التي تأتي بإشراف من لجنة تحكيم تضم نخبة متخصصة متميزة لتشمل مستويات أكثر تخصصا وتعمقا وجامعات عربية أيضا.

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