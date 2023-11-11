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في صحف مكرمة معرض مصاحب لجائزة الكويت الدولية للقرآن يوثق مراحل كتابة المصحف

11/11/2023 11:29:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها الـ 12 معرضا مصاحبا تحت عنوان «في صحف مكرمة» أثرت خلاله ذائقة الزوار الثقافية والدينية بعرضها للمصاحف والمخطوطات الإسلامية وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية.
ويسلط المعرض الضوء على مراحل كتابة المصحف واهتمام المسلمين به على مر العصور، وتقديم عرض لمراحل تطور سلسلة من كتابة المصاحف وعرض المخطوطات الأصلية الخاصة بكل مرحلة تاريخية أو صور عنها.
ويتضمن المعرض عددا من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها جهات حكومية وجمعيات ذات صلة من الكويت ودول عربية وأجنبية وفنانين وخطاطين من مختلف دول العالم.

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