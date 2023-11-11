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خلال جلسة حوارية في الشارقة الدولي للكتاب الـ 42

11/11/2023 11:29:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشارقة - يوسف غانم
أكد عدد من الفنانين والباحثين في الفن التشكيلي ضرورة توضيح الفرق بين التراث التقليدي، والإبداع التراثي، مشيرين إلى أن الأسطورة الشعبية مادة غنية في التراث الإماراتي، وقد شكلت مركزا للكثير من التجارب الفنية لتقديم الأعمال والتجارب الخاصة.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «التراث والإبداع في الفن الإماراتي» ضمن الدورة الـ 42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، شارك فيها الفنانان التشكيليان محمد يوسف، وسلمى المري، والباحثة د.نهى قران.
نظرية متكاملة
وأوضحت د.نهى قران أن التراث التقليدي يعني الفنون الشعبية، أما الإبداع في التراث فهو نظرية متكاملة عن الإبداع لها علاقة وثيقة بالزمن»، مشيرة إلى أهمية الارتكاز على التراث والانطلاق منه لتكوين رؤية خاصة.
بدوره، أوضح الفنان محمد يوسف أن مجتمع الإمارات نشأ في الخمسينيات والستينيات مجتمعا استهلاكيا، فكانت الحرف والصناعات اليدوية وحتى الأهازيج والمواويل لها دور وظيفي، وتقام بغرض محدد، لكن بعد الطفرة النفطية تحول المجتمع من استهلاك إلى فني ثقافي، وقال: «الفنانون قاموا بتوظيف التراث وتقديمه بشكل جمالي، وظهرت الأدوات التراثية بشكل فني متوازن».
ذاكرة غنية
كما تحدثت المري عن الأسطورة الشعبية وتوظيفها في العمل الفني، قائلة إن «الأسطورة الشعبية ذاكرة غنية في التراث الإماراتي، وقمت بتوظيفها في أعمال تشكيلية، ومن الأساطير القديمة زنوبيا ملكة تدمر، وكانت وفق الأسطورة الشعبية سيدة شديدة البأس، تسكن جبال رأس الخيمة، وكانت جدتي تروى حكايتها لنا ونحن صغار».
في إطار الندوة، استعرضت د.نهى قران كتابها «التراث والإبداع في الفن الإماراتي» الذي أصدره معهد الشارقة للتراث، قائلة إن «الكتاب استقراء للتاريخ والموروث الإماراتي، يرصد القوة البصرية والمرئية في التراث، من خلال العديد من الفنانين الذين حملوا موروثهم وانطلقوا منه للتعبير عن هويتهم الخاصة، مثال د.نجاة مكي التي استلهمت آثار مليحة في الكتابة والعملات في أعمال فنية».

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