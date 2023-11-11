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الهلال الأحمر 90% من المساعدات الكويتية دخلت إلى قطاع غزة

11/11/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس السبت أن 90% من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الاغاثي دخلت الى قطاع غزة عبر معبر (رفح) البري.
وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية بغزة التابعة للهلال الأحمر الكويتي أحمد أبودية في تصريح لـ «كونا» ان المساعدات الاغاثية الكويتية المتسلمة في قطاع غزة تم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي والمستشفيات والمتضررين من جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي.
وأشاد أبودية بدور دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مساهمتهم وجهودهم الكبيرة في انقاذ العديد من المصابين والجرحى وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكد أهمية استمرار الجسر الجوي الاغاثي الكويتي الى قطاع غزة من اجل المساهمة في تخفيف المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الغاشم على القطاع.
وأظهرت بيانات نشرتها جمعية الهلال الاحمر المصري أمس الأول ان الكويت حلت ثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية التي وصلت الى قطاع غزة حيث إن الجسر الجوي الكويتي الاغاثي الى مطار العريش أوصل مساعدات بحمولة اجمالية بلغت 412 طنا.
وذكر الهلال الاحمر المصري في بيان ان اجمالي المساعدات الانسانية الى غزة التي وصلت الى العريش حتى الجمعة تجاوز 9262 طنا وان مصر تصدرت قائمة الدول التي قدمت المساعدات بحمولة بلغت 6.9 آلاف طن فيما جاءت ليبيا ثانية بحمولة 546.9 طنا ثم الكويت ثالثة بـ 412 طنا وقطر رابعة بـ 286 طنا.
وأضاف البيان أن الحجم الاجمالي للمساعدات المقدمة من الدول العربية لأهالي غزة بلغ 8495 طنا فيما بلغت المساعدات الانسانية المقدمة من الدول الاجنبية الى القطاع 767 طنا.
وأقامت دولة الكويت جسرا جويا متواصلا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أوصلت خلاله عبر 17 رحلة جوية مساعدات عاجلة شملت مواد غذائية متنوعة وملابس وخياما وأغطية وألواح طاقة شمسية ومعدات حفر (بلدوزر) ومستلزمات طبية بالإضافة الى 19 سيارة اسعاف مجهزة.

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