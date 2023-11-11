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الشؤون استحداث وحدتي غرب عبدالله المبارك (B) وجابر الأحمد (N5) في إدارة الرعاية الأسرية

11/11/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار رقم (213) لسنة 2023 بشأن استحداث وحدات تنظيمية تتبع إدارة الرعاية الأسرية جاء فيه:
- مادة أولى:
تستحدث الوحدات التنظيمية التالية بمستوى قسم وتتبع تنظيميا إدارة الرعاية الأسرية.
1 - وحدة غرب عبدالله المبارك (B).
2 - وحدة جابر الأحمد (N5).
مادة ثانية:
وتزاول تلك الوحدة الاجتماعية المستحدثة ذات الاختصاصات التنظيمية المحددة لها في القرار الوزاري رقم (1994/7) بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة.
مادة ثالثة:
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة:
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

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