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الإعلام تطرح 8 محلات في يوم البحار والموروث الثقافي

11/11/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الإعلام مزايدة لاستغلال وتشغيل 4 محلات تحمل أرقام «35 و36 و37 و43 و44» بموقع يوم البحار التابع للوزارة، وأنشطة هذه المحلات «بيع حلويات وكافيه ذات علامة تجارية محلية وبيع ورد وشوكولاتة وبيع مستلزمات الخياطة والأقمشة والأعمال الفنية»، وذلك طبقا لشروط ومواصفات فنية واردة بوثائق المزايدات من الموقع الالكتروني للوزارة اعتبارا من الأحد 12 نوفمبر الجاري.
وآخر موعد لتسليم العطاءات 3 ديسمبر 2023، كما تعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم 19 الجاري بقرية يوم البحار مع المزايدين الذين حصلوا على وثائق المزايدات للرد عن استفساراتهم وشرح تفاصيل الأعمال موضوع المزايدة.
كما تطرح الوزارة مزايدات لاستغلال وتشغيل 4 محلات تحمل أرقام «37 و39 و40 و41» في قرية الموروث الثقافي وأنشطتها «بيع المأكولات الخفيفة وبيع المخبوزات والمعجنات والحلويات وبيع وجبات سريعة وكافيه».

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