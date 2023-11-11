الإعلام تطرح 8 محلات في يوم البحار والموروث الثقافي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الإعلام مزايدة لاستغلال وتشغيل 4 محلات تحمل أرقام «35 و36 و37 و43 و44» بموقع يوم البحار التابع للوزارة، وأنشطة هذه المحلات «بيع حلويات وكافيه ذات علامة تجارية محلية وبيع ورد وشوكولاتة وبيع مستلزمات الخياطة والأقمشة والأعمال الفنية»، وذلك طبقا لشروط ومواصفات فنية واردة بوثائق المزايدات من الموقع الالكتروني للوزارة اعتبارا من الأحد 12 نوفمبر الجاري.
وآخر موعد لتسليم العطاءات 3 ديسمبر 2023، كما تعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا يوم 19 الجاري بقرية يوم البحار مع المزايدين الذين حصلوا على وثائق المزايدات للرد عن استفساراتهم وشرح تفاصيل الأعمال موضوع المزايدة.
كما تطرح الوزارة مزايدات لاستغلال وتشغيل 4 محلات تحمل أرقام «37 و39 و40 و41» في قرية الموروث الثقافي وأنشطتها «بيع المأكولات الخفيفة وبيع المخبوزات والمعجنات والحلويات وبيع وجبات سريعة وكافيه».
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