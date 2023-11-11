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جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة يطلق مجلة إلكترونية أسبوعية

11/11/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق جناح الكويت في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة مجلة إلكترونية أسبوعية تعنى بأخبار وفعاليات الجناح في المعرض.
وقال الممثل الإعلامي لجناح الكويت في المعرض ناصر الشمري لـ (كونا) إن الهدف من المجلة الإلكترونية هو جمع أخبار الجناح الكويتي المشارك في المعرض من أخبار وفعاليات ومناسبات لتكون متاحة لجميع المهتمين والزائرين. وأضاف الشمري ان المجلة الإلكترونية هي اول مجلة إلكترونية تعنى بإخبار الجناح وتهتم برصد كل الفعاليات والمناسبات التي تقام في الجناح علاوة على رصد ردود أفعال الزوار وعمل لقاءات معهم لتكون مرجعا للمهتمين بالجناح.
وذكر أن فكرة المجلة مستوحى من مجلة بيئتنا الإلكترونية التي تصدرها الهيئة العامة للبيئة وهي كذلك أول مجلة بيئية إلكترونية تصدر في الكويت.
وأفاد ان المجلة تتكون من عدة أقسام هي أخبار الجناح ولقاءات مع الزوار وصور تفاعلية والمناسبات والفعاليات التي يقوم بها الجناح، لافتا الى ان المجلة متوفرة على حساب جناح الكويت في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للهيئة العامة للبيئة.
يذكر أن معرض (إكسبو 2023 الدوحة) للبستنة انطلق في الثاني من أكتوبر الماضي تحت شعار (صحراء خضراء بيئة أفضل) ويستمر لغاية 28 مارس 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة.

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