وزير الأشغال تفقد طريق الوفرة لوضع حلول لمشكلة السافي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة د.جاسم الاستاد، برفقة وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد ضاوي، بجولة تفقدية لطريق الوفرة.
ويتمثل هدف هذه الجولة التفقدية في الاطلاع على مشكلة زحف الرمال (السافي) التي تواجه مرتادي الطرق في أطراف البلاد، وذلك لوضع الحلول المناسبة وسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد لعقود الصيانة الخاصة بالطرق.
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