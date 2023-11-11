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وزير الأشغال تفقد طريق الوفرة لوضع حلول لمشكلة السافي

11/11/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة د.جاسم الاستاد، برفقة وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد ضاوي، بجولة تفقدية لطريق الوفرة.
ويتمثل هدف هذه الجولة التفقدية في الاطلاع على مشكلة زحف الرمال (السافي) التي تواجه مرتادي الطرق في أطراف البلاد، وذلك لوضع الحلول المناسبة وسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد لعقود الصيانة الخاصة بالطرق.

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