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الكهرباء تفتح باب استقبال رغبات الموظفين للجمع بين الدراسة والوظيفة

11/11/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
فتحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الباب أمام الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية داخل الكويت للاستفادة من قرار ديوان الخدمة المدنية الجمع ما بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الأنباء» إن «قطاع الشؤون الإدارية جهز نموذجا للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، حيث يتعين على كل موظف يريد استكمال دراسته الجامعية تعبئة النموذج أولا».
وأضافت المصادر أن قيام الوزارة بفتح باب التقديم للموظفين الراغبين في إكمال دراستهم يتماشى مع قرارات «الديوان» وان قبول الموظفين سيتم وفق شروط القرار الذي صدر في أغسطس الماضي على الشروط التي اشتمل عليها القرار.
وأوضحت ان تمكين الراغبين في الدراسة لن يؤثر على بدلاتهم التي كانوا يحصلون عليها على اعتبار ان فترة دراسة الموظف ستبدأ بعد انتهاء الدوام الرسمي.

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