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الخدمة المدنية التحول نحو السيبرانية وخطة لتوعية المستويات الوظيفية

11/11/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أكد مصدر بديوان الخدمة المدنية في تصريحات لـ «الأنباء» أهمية التحول الكامل نحو السيبرانية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات من التهديدات والهجمات الفيروسية، مع توضيح إستراتيجية التعامل معها والحماية القانونية لها. وبين أنه بتوجيهات رئيس الديوان د.عصام الربيعان، تضطلع الجهة المختصة في «الديوان» بتنفيذ خطة مركزة لتوعية وتدريب جميع المستويات الوظيفية (العليا، الوسطى، الإشرافية، التنفيذية، التخصصية، كوادر التطوير الإداري) حول مفهوم ومحاور وأسس وعناصر الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة المخاطر والتهديدات إلى جانب برامج مكافحة الفيروسات والقرصنة من الجيل الثاني.
وأضاف: هذا إلى جانب التوعية بجوانب الضعف والقوة في نظم المعلومات وكيفية تجنبها والوقاية منها، والتوعية أيضا ببرنامج الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات ومهمته وأمن المتصفح والبريد الإلكتروني.



" الخدمة المدنية" : التحول الكامل نحو "السيبرانية" لصد التهديدات الفيروسية .. وخطة مركزة لتوعية جميع المستويات الوظيفية


أكد مصدر بديوان الخدمة المدنية في تصريحات لـ " الأنباء" أهمية التحول الكامل نحو السيبرانية لتأمين البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات من التهديدات والهجمات الفيروسية، مع توضيح استراتيجية التعامل معها والحماية القانونية لها.

وبين أنه بتوجيهات رئيس الديوان د. عصام سعد الربيعان تضطلع الجهة المختصة في " الديوان " بتنفيذ خطة مركزة لتوعية وتدريب جميع المستويات الوظيفية ( العليا ، الوسطى، الإشرافية، التنفيذية، التخصصية، كوادر التطوير الإداري ) حول مفهوم ومحاور وأسس وعناصر الأمن السيبراني، وكيفية مواجهة المخاطر والتهديدات إلى جانب برامج مكافحة الفيروسات والقرصنة من الجيل الثاني.
وأضاف هذا إلى جانب التوعية بجوانب الضعف والقوة في نظم المعلومات وكيفية تجنبها والوقاية منها، والتوعية أيضا ببرنامج الأمن السيبراني العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات ومهمته وأمن المتصفح والبريد الإلكتروني.

MENAFN11112023000130011022ID1107412320

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