Sunday, 12 November 2023 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إشهار جمعية أمان وأسماء الأعضاء المؤسسين

11/11/2023 11:29:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس السعود القرار الوزاري رقم (210) لسنة 2023م بإشهار جمعية أمان. جاء فيه:
مادة (1): تشهر جمعية أمان وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2): يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية انه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية أمان) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية إلى مناهضة العنف ضد النساء، والقضاء على كافة أشكال التميز بحق النساء والتمكين لهن، وزيادة فعالية وكفاءة مشاركة النساء في التنمية المجتمعية، وإنشاء بيئة لحماية وتعزيز وتنمية الطفل وأسرهم من أجل مستقبل افضل، ومراجعة التشريعات والقوانين للمرأة والطفل، والعمل والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.
1 - نورية عبدالعزيز محمد فيروز.
2 - نجاة عبدالعزيز علي الحشاش.
3 - سعاد فهد محمد الفريح.
4 - مشاعل دخيل الله فالح العدواني.
5 - إيمان عبدالرحمن خليل العنيزي.
6 - حسن يوسف حسن النجادة.
7 - عذراء محمد حضر الرفاعي.
8 - حنان خلف ضحوي عبيد.
9 - بدرية عبدالعزيز محمد الفيروز.
10 - مريم فيصل أحمد اللوغاني.
11 - نورة فؤاد عبدالله مندني.
12 - لطیفة جاسم محمد العمران.
13 - وسام عبدالرزاق خالد المضف.
14 - رنا عبدالوهاب حسين القرطاس.
15 - محمد حسين محمد الدلال.
16 - خليفة محمد سلطان بورسلي.
17 - ابتهال محمد أحمد العوضي.
18 - إقبال علي محمد البسام.
19 - عبدالمحسن أحمد حمد المشاري.
20 - أصايل عبدالرزاق أحمد الياسين.
21 - عبدالعزيز عبداللطيف حسن البدر.
22 - الجادل عبداللطيف حسن البدر.
23 - آمال مبارك المضاحكة.
24 - ريم فهد عبدالله المشعان.
25 - هند عبدالله محمد الوطيان.
26 - أسماء يحيى عثمان.
27 - عمر خلف سالم عبدالجليل.
28 - دانيه وليد عبدالوهاب العثمان.
29 - نجله مبارك محمد الجناعي.
30 - دعاء إبراهيم مهلهل الياسين.
31 - أمل براك عبدالمحسن المطير.
32 - دلال غازي فيصل العبدالجليل.
33 - بريق عبدالله دخيل الشايع.
34 - لولوه عبدالله الدخيل الشايع.
35 - سارة حمود عبداللطيف الفلاح.
36 - هدى حمود عبداللطيف الفلاح.
37 - ليلى حمود عبداللطيف الفلاح.
38 - فريدة عبدالله عبدالعزيز الزاحم.
39 - فادية جاسم خالد المرزوق.
40 - جمال فرحان صلال العنزي.
41 - خالد عصام عبدالمحسن المرزوق.
42 - عبدالله محمد عبدالرحمن الفيروز.
43 - أمل حسين محمد الدلال.
44 - ابتسام علي محمد البسام.
45 - ديمه وليد عبدالوهاب العثمان.
46 - وليد عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان.
47 - مريم علي ماهر هدهود.
48 - غنيمة عصام عبدالمحسن المرزوق.
49 - سارة محمد صالح امان.
50 - لطيفة يعقوب يوسف الوقيان.
51 - فاطمة إبراهيم حسن الغيث.
52 - لجين فائز عبدالله الهاجري.
.. وإشهار جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم (208) لسنة 2023 بإشهار جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية جاء فيه:
مادة (1): تشهر جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2): يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي انه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى عمل منصة تجمع مربي الصقور والهواة لإبداء الآراء والمقترحات لخدمتهم وسهولة التواصل فيما بينهم، وتنظيم المشاركات في الفعاليات الوطنية والدولية المختصة بالصقور بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتعريف الشباب المهتم بهواية الصقور وتربيتها وبمخاطر الأمراض التي تصيبها وطرق الوقاية منها وآخر العلاجات المتوافرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات البيطرية بالدولة، الاستثمار الإيجابي الأوقات فراغ الشباب من خلال تعريفهم بالألعاب الشعبية الخاصة بالصقور، توعية الشباب بطرق الحفاظ على الحياة الفطرية للصقور والمحافظة على الأنواع النادرة منها وخلق البيئة الملائمة لها، تقديم المقترحات باستغلال الأماكن المناسبة كمحميات لأنواع الصقور في الكويت، المساهمة في تقديم إحصائية خاصة بأنواع الصقور وأعدادها الموجودة في الدولة لتقديمها إلى الجهات ذات الاختصاص، عمل أنشطة تثقيفية وتعريفية في أنواع الصقور وطرق تربيتها وتكاثرها وحمايتها من الانقراض وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والأعضاء المؤسسون هم:
1 - سيف لافي لافي الشلاحي
2 - عبدالله ناشي شحيتان الرشيدي
3 - سعود فدعوس سعود الراجحي
4 - ناصر علي حسن العجمي
5 - جمعان معتق جمعان الصليلي
6 - فهد طحيشل مضحي الخشاب
7 - محمد سعد محمد الطواري
8 - حمود محمد حمود الرشيدي
9 - سعد فلاح ساري الثويمر
10 - محمد خالد سليمان الهاملي
11 - عبدالرحمن عايض مرزوق البنيان
12 - مطلق فلاح طحيشل الخشاب
13 - فايز فلاح ضاحي الرشيدي
14 - سعد ناصر صحن الخرينج
15 - سعد سالم سعد الفجي
16 - طلال علي حسين سوارج الرشيدي
17 - فهد راشد جابر العجمي
18 - فهد منصور مطلق الجنوبي
19 - بدر ناصر محمد الفجي
20 - راشد ناشي شحيتان المحيش
21 - عبدالله فدعوس سعود الراجحي
22 - يوسف علي حسين الرشيدي
23 - عبدالله محمد عبدالله العيفان
24 - ناصر سعد خالد الطشة
25 - منصور سالم طاهر الشمري
26 - يوسف عبدالله محمد المطاوعة
27 - ناصر مبارك علي الخنفور
28 - حمد عبدالله حمود الفجي
29 - عبدالعزيز محمد ناصر العازمي
30 - عبدالله ناصر فهد الدويلة
31 - ناصر راشد صالح ذيب الهاجري
32 - خالد محمد ناصر ملفي المرشد
33 - عبدالمحسن فالح ساحب الشمري
34 - يوسف أحمد مبارك الفجي
35 - فهد خليفه خلف الهيفي
36 - عادل فلاح ساري الثويمر
37 - أحمد مساعد ناصر ذيب الهاجري
38 - حمد صالح حمد الشبال
39 - خالد عبدالله فلاح العرادة
40 - محمد سعد عبدالله هدبه الرشيدي
41 - علي محمد حسين الدويلة
42 - فيصل محمد طواري الطواري
43 - بدر ناصر سالم الشلاحي
44 - مرزوق فالح فلاح العازمي
45 - محمد فلاح طحيشل الخشاب
46 - عبدالله صلاح خليفة العيفان
47 - مشاري علي حسين سوارج الرشيدي
48 - عبدالله عايض مرزوق البنيان
49 - عبدالله بدر مطر الرشيدي
50 - علي أحمد علي النصافي
51 - عبدالله خالد محمد الشلاحي
52 - محمد هزاع عايض الرشيدي
53 - مرشد أحمد مرشد الرشيدي
54 - سالم ناصر سالم الشلاحي
55 - عيد ناشي شحيتان الرشيدي
56 - فيصل سعيد نمر الرشيدي
57 - بندر ناصر محمد الفجي
58 - عبدالله منصور مطلق ابركه الجنوبي
59 - عبدالرحمن عبدالكريم مطلق النصافي
60 - فرج عبدالله فرج الرشيدي
61 - نايف عبدالهادي راشد الفجي
62 - فراج عبدالله فراج الرشيدي

MENAFN11112023000130011022ID1107412319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث