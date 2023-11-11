سفيرة إندونيسيا 100 من جاليتنا تبرعوا بالدم ونأمل أن تصل دماؤنا لأهالي غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
نظمت السفارة الإندونيسية بالتعاون مع جمعية الممرضات الإندونيسيات (INAK) يوما للتبرع بالدم لإحياء ذكرى يوم الأبطال القوميين، الذي تحتفل به اندونيسيا يوم 10 من نوفمبر كل عام، وذلك في بنك الدم بمركز الشيخة سلوى بمنطقة الصباح الطبية بعنوان «كن بطلا وأنقذ الارواح».
وكشفت السفيرة الإندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا عن مشاركة 100 من أبناء الجالية الاندونيسية في حملة التبرع بالدم، لافتة الى ان هذه المبادرة تقام بصفة دورية سنويا.
وأعربت ماريانا عن أملها في ان تذهب هذه التبرعات الى سكان غزة الذين يعانون جراء الحرب هناك، مضيفة: كما تعلمون، فإن إندونيسيا تقف مع الشعب الفلسطيني وتدافع عنه، مشيرة إلى أنه لدينا مستشفى إندونيسي في قطاع غزة، كما أن حكومتنا أرسلت سفينة مجهزة بمستشفى في مقابل قطاع غزة، لإجراء أهم العمليات الجراحية، إضافة إلى وجود مرافئ استشفاء على متنها، كما أرسلنا مواد إغاثية وطبية كثيرة.
وتابعت: يوم الأحد الماضي، تجمع نحو مليوني شخص في وسط جاكرتا لإظهار تضامنهم مع فلسطين، مشيدة بموقف الكويت القوي والداعم للشعب الفلسطيني، وبالمساعدات التي تواصل تقديمها عبر الجسر الجوي اليومي إلى قطاع غزة، ولذلك أردنا أن نشارك في المبادرة الانسانية التي أطلقتها حكومة الكويت.
وشكرت مركز الشيخة سلوى على إتاحة الفرصة لهم أن يجتمعوا هنا، لأننا لا يمكننا مساعدة الفلسطينيين بشكل مباشر ولكننا نقف مع الكويت إلى جانب فلسطين.
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