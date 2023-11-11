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سفيرة إندونيسيا 100 من جاليتنا تبرعوا بالدم ونأمل أن تصل دماؤنا لأهالي غزة

11/11/2023 11:29:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
نظمت السفارة الإندونيسية بالتعاون مع جمعية الممرضات الإندونيسيات (INAK) يوما للتبرع بالدم لإحياء ذكرى يوم الأبطال القوميين، الذي تحتفل به اندونيسيا يوم 10 من نوفمبر كل عام، وذلك في بنك الدم بمركز الشيخة سلوى بمنطقة الصباح الطبية بعنوان «كن بطلا وأنقذ الارواح».
وكشفت السفيرة الإندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا عن مشاركة 100 من أبناء الجالية الاندونيسية في حملة التبرع بالدم، لافتة الى ان هذه المبادرة تقام بصفة دورية سنويا.
وأعربت ماريانا عن أملها في ان تذهب هذه التبرعات الى سكان غزة الذين يعانون جراء الحرب هناك، مضيفة: كما تعلمون، فإن إندونيسيا تقف مع الشعب الفلسطيني وتدافع عنه، مشيرة إلى أنه لدينا مستشفى إندونيسي في قطاع غزة، كما أن حكومتنا أرسلت سفينة مجهزة بمستشفى في مقابل قطاع غزة، لإجراء أهم العمليات الجراحية، إضافة إلى وجود مرافئ استشفاء على متنها، كما أرسلنا مواد إغاثية وطبية كثيرة.
وتابعت: يوم الأحد الماضي، تجمع نحو مليوني شخص في وسط جاكرتا لإظهار تضامنهم مع فلسطين، مشيدة بموقف الكويت القوي والداعم للشعب الفلسطيني، وبالمساعدات التي تواصل تقديمها عبر الجسر الجوي اليومي إلى قطاع غزة، ولذلك أردنا أن نشارك في المبادرة الانسانية التي أطلقتها حكومة الكويت.
وشكرت مركز الشيخة سلوى على إتاحة الفرصة لهم أن يجتمعوا هنا، لأننا لا يمكننا مساعدة الفلسطينيين بشكل مباشر ولكننا نقف مع الكويت إلى جانب فلسطين.

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