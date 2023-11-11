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دعاء المطر .. أدعية مستحبة وقت سقوط الأمطار اللهم اسقنا غيثا مغيثا

11/11/2023 11:23:48 PM
(MENAFN- Youm7) دعاء المطر .. يستحب ترديده وقت سقوط الأمطار وتشهد عدد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة،على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية وفيما يلى أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار.



-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً

-اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً

-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين

-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.




















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