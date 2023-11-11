دعاء المطر .. أدعية مستحبة وقت سقوط الأمطار اللهم اسقنا غيثا مغيثا

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- Youm7) دعاء المطر .. يستحب ترديده وقت سقوط الأمطار وتشهد عدد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة،على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية وفيما يلى أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار.
-اللهم صيباً نافعاً اللهم صيباً هنيئاً
-اللهم إسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً
-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به
-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "
-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين
-اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.
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