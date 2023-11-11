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وزارة التعليم تتيح تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024

11/11/2023 11:23:47 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 رئيس لجنة سير - مراقب أول، فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة

في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي الحالى وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين

لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.



وأوضحت أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق المديريات - أسوة بالعام الماضي -

من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم / وكلمة مرور ) لكل مديرية على الموقع الإلكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق علية شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، و أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي.



وشددت الوزارة على أنه سيتم مسألة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.


















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