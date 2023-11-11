وزارة التموين: مد المنافذ بالسلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعا .

وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ

مبادرة تخفيض أسعار السلع

الأساسية في الأسواق، وأيضا مدى توفير كافة المنتجات في الأسواق ومد أى منطقة تحتاج للسلع الغذائية، حيث لدى الوزارة ما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، لطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

كما تتابع غرفة العمليات مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستمرارية ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في المبادرة " الاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات المصرية " بجانب التنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام المحلات التجارية بتنفيذ المبادرة

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