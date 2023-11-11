السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الجزائرية الجديد نذير العرباوي

MENAFN - Youm7) تسلم رئيس الحكومة الجزائرية الجديد، نذير العرباوي، مساء السبت، مهام عمله رسميا خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي تم إنهاء مهامه.



ونذير العرباوي، محام سابق ودبلوماسي جزائري ولاعب دولي سابق في المنتخب الجزائري لكرة اليد، حيث تم تعيينه خلال سبتمبر 2021 سفيراً وممثلاً دائماً للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك. وبدأ نذير العرباوي مسيرته المهنية كمحام مسجل في نقابة المحامين الجزائرية قبل التحاقه بوزارة الخارجية الجزائرية كدبلوماسي.



كما تقلد العرباوي عدة مناصب منها سفير الجزائر لدى باكستان، ومدير عام للشؤون القانونية والقنصلية، ومدير للمغرب العربي، ومدير للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، وممثلًا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الكائن مقرها بالرباط بالمغرب، وعضو مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات والبحوث، ثم سفير الجزائر بالقاهرة.



وتم استدعاؤه في أكتوبر 2019 من منصبه كسفير في القاهرة وممثل دائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية، وتعيينه مستشارًا لوزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، قبل أن يتم تعيينه في سبتمبر 2021 سفيراً وممثلاً دائماً للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك. كما ساهم نذير العرباوي في نشر عدة مقالات في الصحافة الجزائرية والعربية حول القضايا الاستراتيجية الإقليمية والدولية.



