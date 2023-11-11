روسيا: طائرات التحالف الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 4 مرات

MENAFN - Youm7) أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.

ووفقا لقناة سبوتنيك الروسية، قال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية مساء السبت، إنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي".

وأضاف فاديم كوليت، أن الخرق جاء بسبب بسبب رحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 8 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل زوجين مقاتلات "إف-15" وزوجين من مقاتلات "إف-16".



