روسيا: طائرات التحالف الأمريكية خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 4 مرات

(MENAFN
- Youm7) أكد مركز المصالحة الروسي، أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 4 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.
ووفقا لقناة سبوتنيك الروسية، قال نائب رئيس المركز، فاديم كوليت، في إفادة صحفية مساء السبت، إنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 4 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي".
وأضاف فاديم كوليت، أن الخرق جاء بسبب بسبب رحلات جوية لطائرات مسيرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.
وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 8 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل زوجين مقاتلات "إف-15" وزوجين من مقاتلات "إف-16".
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