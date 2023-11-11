الجيش الأردني يعلن إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت القوات المسلحة الأردنية، عن قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بالتعاون مع الإمارات وقطر.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان رسمي - إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، قامت السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بتوجيهات ملكية سامية.
وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.
وذكرت القوات المسلحة الأردنية أن هذه الخطوة؛ تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.
وأكدت القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
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