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الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية في سوريا ردا على هجمات باتجاه الجولان

11/11/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أنه قصف بنى تحتية وصفها بالإرهابية في سوريا.


وقال الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر قناته على تطبيق "تيليجرام"،

"إن طائراته المقاتلة استهدفت قبل قليل بنية تحتية إرهابية في سوريا ردا على هجوم باتجاه هضبة الجولان أمس (السبت)".

وكان آخر هجوم إسرائيلي على الأراضي يوم الأربعاء الماضي، حيث أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الجيش السوري تصدى لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

والشهر الماضي، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات ما تسبب في خروجه عن الخدمة.

وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها.‏

ويشار إلى أن سوريا كانت قد حذرت، في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.








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