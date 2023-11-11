Sunday, 12 November 2023 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلطات التونسية تحبط 24 محاولة اجتياز للحدود وإنقاذ 862 مهاجرا غير شرعى

11/11/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) أحبطت السلطات التونسية، 24 محاولة اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 862 مهاجرا غير شرعي من بينهم 38 تونسيا حاولوا العبور نحو السواحل الأوروبية.



وذكر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطنى التونسي - في بيان السبت - أنه تم انتشال 7 جثث من بينهم جثة رضيع، مشيرا إلى أن 24 رحلة قد انطلقت من سواحل محافظة صفاقس، وتم ضبط 24 شخصا مطلوبين أمنيا، وتم حجز 15 زورقا بحريا ومركبا.



وأشار البيان إلى أنه تم أيضا ضبط 3 أفراد بعد أن ثبت تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية واستقطاب أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المحتجزين.












MENAFN11112023000132011024ID1107412306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث