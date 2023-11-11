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كيف تسهم الكنيسة الأرثوذكسية فى الحد من التغير المناخى؟

11/11/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Youm7) أصبحت قضية تغيرات المناخ تشكل الآن أولوية ملحة على جدول أعمال جميع الدول والمؤسسات والكيانات، بما فى ذلك المؤسسات الدينية حول العالم، حيث أصبح المناخ جزءًا من الخطابات الدينية خلال الأعوام الماضية، لتحذير الشعوب من مغبة الممارسات الخاطئة التى تضر بالبيئة والمناخ.

بروتوكول
الكنيسة
الأرثوذكسية

وينص
البروتوكول
الموقع
بين
الكنيسة
الأرثوذكسية
ووزارة
البيئة
على
تنفيذ
برامج
توعية
بيئية
للفئات
المختلفة
بالكنائس
التابعة
للكنيسة
القبطية
الأرثوذكسية
لرفعالوعي
البيئي
وزيادة
المعرفة
بالقضايا
البيئية
المختلفة،
وتنفيذ
دورات
تدريبية
للقادة
الدينين
لإعداد
مدربين
ومحاضرين
في
مجال
القضايا
البيئية،
ودعم
مكتبة الكنيسة
بإصدارات
الوزارة
التوعوية،
والدعم
الفني
والتشريعات
البيئية
المُنظَمة
للعمل
البيئي
في
مصر،
والمادة
العلمية
المُحدّثة
للنشر
من
خلال
المطبوعاتالخاصة
بالكنيسة.


ويأتى
ذلك
إضافة
إلى
تقديم
المعلومات
والرسائل
والصور
والأفلام
الخاصة
بالمحميات
الطبيعية
والتنوع
البيولوجي،
والتخطيط
لتحويل
المنشآت
التابعة
للكنيسةلمباني
صديقة
للبيئة
بالتركيز
على
رفع
كفاءة
تلك
المباني
لاستهلاك
الطاقة
والمياه
بما
يساهم
في
الحد
من
تغير
المناخ.







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