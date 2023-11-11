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انطلاق مهرجان العسل بمشاركة 30 دولة .. غدا

11/11/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Youm7) ينطلق غدًا الإثنين مهرجان العسل والمؤتمر الدولى لعسل النحل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر في دورته السادسة بمشاركة 140 عارضا والمؤتمر الدولى الرابع عشر.



وتستضيف القاهرة المهرجان بمشاركة 30 دولة من جميع قارات العالم لمناقشة كل ما يهم صناعة نحل العسل وتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر.



يشار إلى أن سلالات نحل العسل المختلفة الموجودة داخل مصر من صفات إنتاجية متميزة حيث يتم تربيتها وتحسين آدائها وفقاً للممارسات الجيدة التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض وارتفاع مستوى انتاجيتها.



الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تساهم فى دعم صناعة النحل لأنه من الصناعات التى لها مردود اجتماعى واقتصادى حيث يعمل بهذا القطاع ما يقارب من 25 ألف أسرة ، حيث تمتلك ما يقارب مليونى خلية نحل تنتج ما يقارب من 15 ألفًا إلى
20 ألف طن طن عسل سنويا.












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