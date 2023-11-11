Sunday, 12 November 2023 08:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشغيل مدرسة الفواخير الجديدة بالقاهرة.. تعرف على التخصصات

11/11/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت الدراسة بمدرسة الفواخير الفنية الثانوية التطبيقي لتعليم مهنة الفخار بقرية الفواخير بمصر القديمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة بالقرية.



ويعرض اليوم السابع كل المعلومات عن المدرسة وأقسامها.



  • تعد أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار فى مصر.


  • تم إنشاؤها في إطار خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية وخلق أجيال من الحرفيين المهرة.


  • المدرسة موجودة في منطقة الفواخير بالفسطاط بالقاهرة داخل قرية الفواخير.


  • اسمها مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية وتم انشاؤها فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة ووزارة التربية والتعليم، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات، وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم "التعليم حياة".


  • تضم هذا العام 43 طالب وطالبة منهم 18 طالبة و25 طالب ، ويوجد بها 4 فصول و3 معامل للعلوم والحاسب الآلى وورشتين للعملى .


  • نظام الدراسة بالمدرسة 3 سنوات وتم وضع مناهج خاصة بالمدرسة مطابقة للمعايير الأوروبية والدولية.


  • جارى الحصول على الإعتماد الدولى من الاتحاد الأوروبى لمطابقة المعايير وهو ما يتيح للطلاب استكمال دراستهم الجامعية بأى دولة أوروبية.


  • يدرس الطلاب فى السنة الأولى الخزف والفخار، ويبدأ التخصص من السنة الثانية سواء النقش والزخرفة، أو الصب والتشكيل.


  • كان الحد الأدنى للقبول بالمدرسة هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 210 درجات ويتم استثناء أبناء العاملين بالفواخير من شرط المجموع.













    MENAFN11112023000132011024ID1107412303


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث