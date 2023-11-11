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4 مستندات لتوصيل المياه للعقارات فى الجيزة بمعرفة السكان.. تعرف عليها

11/11/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك على النحو التالي:



-صورة عقود الإيجار الخاصة بالسكان.

-إيصال كهرباء حديث.

-أحد السكان للتوقيع على العقد.

-أخذ القرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك.



ونوضح فيما يلي أبرز فروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة :



1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.



2 – الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.



3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.



4 – أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.



5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.



6 – الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.



7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.



8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.



9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.



10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.



11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.












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