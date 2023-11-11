البنتاجون: تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرق البحر الأبيض المتوسط

MENAFN - Youm7) أعلن البنتاجون أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال تنفيذها رحلة تدريبية يوم 10 نوفمبر الجاري، ويجري تحديد أسباب الحادثة.

وجاء في بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا: "تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال رحلة تدريبية في 10 نوفمبر. ويجري تحديد سبب الحالة الطارئة هذه".

"مساء يوم 10 نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بتدريبات شرقي البحر الأبيض المتوسط وتحطمت وسقطت".

وفي الوقت نفسه، لم تكشف القيادة العسكرية عن أي معلومات حول الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى. ويجري تحديد سبب الحادث.

يشار إلى أن الحادث لا يرتبط بأي أعمال عدائية. ووعد الأمر بالإبلاغ عن تطور الوضع. يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأن القوى الأنجلوسكسونية تدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى، مشيرا إلى أن نهج الغرب هذا يؤدي عادة إلى تصاعد الإرهاب ونزوح ملايين اللاجئين.

وقال لافروف خلال مشاركته في إحدى فعاليات معرض - منتدى "روسيا" الدولي في موسكو: "الآن نرى كيف يدفع الأنجلوسكسونيون فعليا الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى"، في إشارة إلى تطورات التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.



