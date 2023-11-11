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أشتيه: عدم الدعوة لوقف الحرب يشجع إسرائيل على الاستمرار فى عدوانها على غزة

11/11/2023 11:23:33 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، السبت، إن عدم الدعوة لوقف الحرب هو تشجيع لإسرائيل على الاستمرار في العدوان على قطاع غزة، معتبرا أن حرب إسرائيل هي ضد الشعب الفلسطيني في كل أراضيه.



جاء ذلك خلال استقباله السبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، حيث طالبها بموقف منسجم مع القانون الدولي الإنساني إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.



وأضاف أشتية أن استهداف المستشفيات جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، ويجب أن تكون مدانة من كل دولة ومؤسسة دولية، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية لوقفها وتوفير الحماية للمدنيين ووقف العقوبات الجماعية.



ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، كون ألمانيا تعتبر الاستيطان غير شرعي.



وقال أشتية إن "الأولوية اليوم هي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين على الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية".



وحضر الاجتماع عدد من ذوي الشهداء الذين استشهدوا خلال العدوان الحالي في قطاع غزة، حيث وضعوا الوزيرة بيربوك في صورة جرائم الاحتلال هناك.












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