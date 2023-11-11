مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة سوبر سبورت فى الكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) يبدأ فريق مودرن فيوتشر ، اليوم الأحد،
استعداداته لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق عقب الهزيمة أمام إنبي بهدف نظيف فى الجولة السادسة من الدوري.
وتقام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت 26 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة الدولى في السادسة مساءً، حيث يقع الفريق في المجموعة الأولى التي تضم كلا من الهلال الليبي، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، مودرن فيوتشر، واتحاد العاصمة الجزائري.
ويعمل الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر على تجهيز مصابي الفريق، وأبرزهم باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وذلك للحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقى.
واستقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على خوض 3 مباريات استعدادا لمواجهة الكونفدرالية.
ويلتقي فريق مودرن فيوتشر مع الإسماعيلى في أولى المباريات الودية يوم 13 من الشهر الجارى على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، والداخلية يوم 19 من الشهر ذاته، والمباراة الثالثة لم يتم تحديد طرفها بعد.
من ناحية أخرى، اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب سفر بعثة فريق فيوتشر لكرة القدم لمواجهة فريق الهلال الليبي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ويخوض فريق فيوتشر مباراة الهلال الليبي يوم 3 ديسمبر القادم في ليبيا على أن تغادر البعثة يوم 30 نوفمبر الجاري والعودة للقاهرة يوم 4 ديسمبر، ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على خطاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وقرار مجلس إدارة نادي فيوتشر بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
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