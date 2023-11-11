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مودرن فيوتشر يبدأ استعداداته لمواجهة سوبر سبورت فى الكونفدرالية

11/11/2023 11:23:30 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ فريق مودرن فيوتشر ، اليوم الأحد،
استعداداته لمواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق عقب الهزيمة أمام إنبي بهدف نظيف فى الجولة السادسة من الدوري.



وتقام مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت 26 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة الدولى في السادسة مساءً، حيث يقع الفريق في المجموعة الأولى التي تضم كلا من الهلال الليبي، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، مودرن فيوتشر، واتحاد العاصمة الجزائري.



ويعمل الجهاز الطبي لفريق مودرن فيوتشر على تجهيز مصابي الفريق، وأبرزهم باسم علي والكاميروني جوناثان نجويم، وذلك للحاق بمباراة الفريق المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقى.



واستقر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على خوض 3 مباريات استعدادا لمواجهة الكونفدرالية.



ويلتقي فريق مودرن فيوتشر مع الإسماعيلى في أولى المباريات الودية يوم 13 من الشهر الجارى على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، والداخلية يوم 19 من الشهر ذاته، والمباراة الثالثة لم يتم تحديد طرفها بعد.



من ناحية أخرى، اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب سفر بعثة فريق فيوتشر لكرة القدم لمواجهة فريق الهلال الليبي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



ويخوض فريق فيوتشر مباراة الهلال الليبي يوم 3 ديسمبر القادم في ليبيا على أن تغادر البعثة يوم 30 نوفمبر الجاري والعودة للقاهرة يوم 4 ديسمبر، ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على خطاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وقرار مجلس إدارة نادي فيوتشر بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.












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