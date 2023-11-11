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كولر يحصل على موافقة الأهلي بالسفر إلى سويسرا خلال توقف الدوري

11/11/2023 11:23:30 PM
(MENAFN- Youm7) حصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهل ، على إذن من مسئولى النادي بالسفر إلى بلاده لقضاء الإجازة التي يحصل عليها الفريق حالياً بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، والتى سيخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري بتصفيات مونديال 2026.



ومنح كولر لاعبي الأهلي فترة راحة لعدة أيام عقب مباراة الجونة التي أقيمت أمس، السبت، بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile )، على أن يعود الفريق بعد هذه الراحة بدون لاعبيه الدوليين الذين يرتبطون بمباريات مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولي الحالية، واستغل المدرب السويسري فترة الإجازة وقرر السفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته هناك.



ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بعد الراحة الحالية الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 25 نوفمبر الجارى بالقاهرة.












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