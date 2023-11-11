كولر يحصل على موافقة الأهلي بالسفر إلى سويسرا خلال توقف الدوري

(MENAFN
- Youm7) حصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهل ، على إذن من مسئولى النادي بالسفر إلى بلاده لقضاء الإجازة التي يحصل عليها الفريق حالياً بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، والتى سيخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري بتصفيات مونديال 2026.
ومنح كولر لاعبي الأهلي فترة راحة لعدة أيام عقب مباراة الجونة التي أقيمت أمس، السبت، بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile )، على أن يعود الفريق بعد هذه الراحة بدون لاعبيه الدوليين الذين يرتبطون بمباريات مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولي الحالية، واستغل المدرب السويسري فترة الإجازة وقرر السفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته هناك.
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بعد الراحة الحالية الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 25 نوفمبر الجارى بالقاهرة.
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