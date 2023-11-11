ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق.. هند رستم زملكاوية وقع فى غرامها حارس الأهلى

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الأحد 12 نوفمبر ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم التى ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1931، ولمعت في سماء الفن منذ دخولها المجال حتى وصلت لكونها أحد أهم الأيقونات فى تاريخ السينما.

وكشفت هند رستم عن ميولها الكروية، وفي حديث سابق لها بمجلة الكواكب عام 1965، روت النجمة الراحلة موقف يعبر عن مدى حبها للزمالك قائلة، "أنا زملكاوية جدًا.. كنت فى لبنان عندما فاز الزمالك فى إحدى المباريات على الأهل ، ووقتها بنتي كلمتنى فى التليفون تبشرني بالخبر، رغم أنها أهلاوية ولقيتها بتقولى مبروك يا ماما أنتم كسبتم 3 صفر".

وفى وقت سابق روى عادل هيكل، نجم الأهلى السابق، قصة اقتحامه التمثيل فى حديث سابق قائلا، "كنت صديقا لجمال الليثي وفريد شوقي وعمر الشريف، كنا نتقابل معًا ونحضر المباريات فى الاستاد، وعندما شارك صالح سليم في فيلم (السبع بنات) 1961، تحدث معي المنتج جمال الليثي وعرض علي خوض تجربة التمثيل ووافقت، رغم عدم ترحيبي فى بداية الأمر، وأول ما روحت التصوير لم أكن أعرف دوري أو حجمه، جمال الليثي هو من جعلني أمثل وأقنعني عندما قال لي إيه رأيك فى هند رستم؟ قولتله زي القمر، قالي أهو أنت هتطلع خطيبها، قولتله طيب يلا على الاستوديو".

وقدمت هند رستم ما يصل إلي 100 فيلم من أشهر أفلام السينما المصرية، تبقى من أبرز شخصيات هند "هنومة" فى باب الحديد، و"توحة" فى فيلم "توحة" مع محسن سرحان إخراج حسن الصيفى، و"طعمة" فى فيلم "اسماعيل يس فى مستشفى المجانين" وعزيزة فى "ابن حميدو" مع أحمد رمزى.

وفي عام 1979 انتهت المسيرة الفنية لنجمة عشقتها شاشة السينما، حيث اعتزلت هند رستم الفن وهي في عز نجوميتها، احترامًا لرغبة زوجها الدكتور محمد فياض، الذي تزوجته بعد طلاقها من المخرج حسن رضا.