Sunday, 12 November 2023 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق.. هند رستم زملكاوية وقع فى غرامها حارس الأهلى

11/11/2023 11:23:30 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم الأحد 12 نوفمبر ذكرى ميلاد مارلين مونرو الشرق الفنانة الكبيرة هند رستم التى ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1931، ولمعت في سماء الفن منذ دخولها المجال حتى وصلت لكونها أحد أهم الأيقونات فى تاريخ السينما.

وكشفت هند رستم عن ميولها الكروية، وفي حديث سابق لها بمجلة الكواكب عام 1965، روت النجمة الراحلة موقف يعبر عن مدى حبها للزمالك قائلة، "أنا زملكاوية جدًا.. كنت فى لبنان عندما فاز الزمالك فى إحدى المباريات على الأهل ، ووقتها بنتي كلمتنى فى التليفون تبشرني بالخبر، رغم أنها أهلاوية ولقيتها بتقولى مبروك يا ماما أنتم كسبتم 3 صفر".

وفى وقت سابق روى عادل هيكل، نجم الأهلى السابق، قصة اقتحامه التمثيل فى حديث سابق قائلا، "كنت صديقا لجمال الليثي وفريد شوقي وعمر الشريف، كنا نتقابل معًا ونحضر المباريات فى الاستاد، وعندما شارك صالح سليم في فيلم (السبع بنات) 1961، تحدث معي المنتج جمال الليثي وعرض علي خوض تجربة التمثيل ووافقت، رغم عدم ترحيبي فى بداية الأمر، وأول ما روحت التصوير لم أكن أعرف دوري أو حجمه، جمال الليثي هو من جعلني أمثل وأقنعني عندما قال لي إيه رأيك فى هند رستم؟ قولتله زي القمر، قالي أهو أنت هتطلع خطيبها، قولتله طيب يلا على الاستوديو".

وقدمت هند رستم ما يصل إلي 100 فيلم من أشهر أفلام السينما المصرية، تبقى من أبرز شخصيات هند "هنومة" فى باب الحديد، و"توحة" فى فيلم "توحة" مع محسن سرحان إخراج حسن الصيفى، و"طعمة" فى فيلم "اسماعيل يس فى مستشفى المجانين" وعزيزة فى "ابن حميدو" مع أحمد رمزى.

وفي عام 1979 انتهت المسيرة الفنية لنجمة عشقتها شاشة السينما، حيث اعتزلت هند رستم الفن وهي في عز نجوميتها، احترامًا لرغبة زوجها الدكتور محمد فياض، الذي تزوجته بعد طلاقها من المخرج حسن رضا.








MENAFN11112023000132011024ID1107412294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث