الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبى

(MENAFN
- Youm7) يستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك
تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب النادى بميت عقبة، بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح فى نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الأهلى في المباراة النهائية.
ويبدأ الزمالك من اليوم الاستعداد لمواجهة فى المباراة المقرر لها السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، وأبو سليم الليبى".
ويعمل
مسئولو
القلعة البيضاء على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء التعاقد مع مدير فنى، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة فى أول عودة بعد التوقف الدولى أمام فريق أبوسليم الليبى والمقرر
لها الأحد 26 نوفمير الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس
الكونفدرالية
الأفريقية.
ويدرس مسئولو نادى
الزمالك العديد
من السير الذاتية للمدربين الأجانب المعروضين على القلعة البيضاء فى الفترة الحالية لاختيار أحدهم
لتدريب الفريق خاصة أن المسئولين عن هذا الملف يرغبون فى جلب مدير
فنى صاحب خبرة كبيرة
وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء.
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