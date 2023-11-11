Sunday, 12 November 2023 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبى

11/11/2023 11:23:30 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك
تدريباته الجماعية اليوم، الأحد، على ملعب النادى بميت عقبة، بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام، عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 – 3 بركلات الترجيح فى نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الأهلى في المباراة النهائية.
ويبدأ الزمالك من اليوم الاستعداد لمواجهة فى المباراة المقرر لها السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، وأبو سليم الليبى".
ويعمل
مسئولو
القلعة البيضاء على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء التعاقد مع مدير فنى، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة فى أول عودة بعد التوقف الدولى أمام فريق أبوسليم الليبى والمقرر
لها الأحد 26 نوفمير الجارى، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس
الكونفدرالية
الأفريقية.
ويدرس مسئولو نادى
الزمالك العديد
من السير الذاتية للمدربين الأجانب المعروضين على القلعة البيضاء فى الفترة الحالية لاختيار أحدهم
لتدريب الفريق خاصة أن المسئولين عن هذا الملف يرغبون فى جلب مدير
فنى صاحب خبرة كبيرة
وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء.








MENAFN11112023000132011024ID1107412293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث