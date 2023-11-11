Sunday, 12 November 2023 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيراميدز يرفض الدخول فى مفاوضات لضم أحمد فتوح من الزمالك

11/11/2023 11:23:30 PM
(MENAFN- Youm7) ترفض إدارة نادى بيراميدز الدخول فى مفاوضات مع نظرائهم بالزمالك للتعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، ولم يدخل اللاعب حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، كما أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن أحمد فتوح ليس فى حسابات بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

على صعيد متصل، كشف المدير الرياضى لنادى
بيراميدز ، أن إدارة النادى لم تتقدم بشكوى ضد حكم مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس مصر.

وقال هانى سعيد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، "عبد الله السعيد لاعب عنده دم، وبيلعب وبيدى بكل إمكانياته، والزمالك لم يطلب التعاقد أحمد الشناوى ومصطفى فتحى".

وأضاف المدير الرياضى لنادى بيراميدز، "الفريق أضاع فوزا كبيرا أمام الزمالك، والفريق أدى بشكل قوى بـ10 لاعبين" واختتم هانى سعيد حديثة قائلا: "تغريدة ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز ضد التحكيم رأى عام وليس بيانا رسميا من النادى لتحويله إلى لجنة الانضباط، وهناك تطاول على التحكيم منذ فترة طويلة، وهل يوجد شخص تحول إلى لجنة الانضباط؟!".

وحقق
الزمالك
الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء، الأربعاء، الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى
كأس مصر
لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة
نهائى كأس مصر
موسم 2022 – 2023.









MENAFN11112023000132011024ID1107412292

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث