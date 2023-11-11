بيراميدز يرفض الدخول فى مفاوضات لضم أحمد فتوح من الزمالك

MENAFN - Youm7) ترفض إدارة نادى بيراميدز الدخول فى مفاوضات مع نظرائهم بالزمالك للتعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، ولم يدخل اللاعب حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، كما أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أن أحمد فتوح ليس فى حسابات بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

على صعيد متصل، كشف المدير الرياضى لنادى

بيراميدز ، أن إدارة النادى لم تتقدم بشكوى ضد حكم مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس مصر.

وقال هانى سعيد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، "عبد الله السعيد لاعب عنده دم، وبيلعب وبيدى بكل إمكانياته، والزمالك لم يطلب التعاقد أحمد الشناوى ومصطفى فتحى".

وأضاف المدير الرياضى لنادى بيراميدز، "الفريق أضاع فوزا كبيرا أمام الزمالك، والفريق أدى بشكل قوى بـ10 لاعبين" واختتم هانى سعيد حديثة قائلا: "تغريدة ممدوح عيد رئيس نادى بيراميدز ضد التحكيم رأى عام وليس بيانا رسميا من النادى لتحويله إلى لجنة الانضباط، وهناك تطاول على التحكيم منذ فترة طويلة، وهل يوجد شخص تحول إلى لجنة الانضباط؟!".



وحقق

الزمالك

الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء، الأربعاء، الماضى، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى

كأس مصر

لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة

نهائى كأس مصر

موسم 2022 – 2023.







