إطلاق معرض لوحات الفنانة الكويتية غادة الكندري في القاهرة بعنوان مترو 23

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 11 (كونا) -- افتتح في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم السبت معرض لوحات الفنانة التشكيلية الكويتية غادة الكندري بعنوان "مترو 23..قصص على قطار متحرك".
وقالت الفنانة غادة الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المعرض يسرد مجموعة من اللحظات التي عاشتها خلال ستة أشهر في القاهرة.
وأضافت أن العديد من اللوحات في المعرض تعبر عن حال المرأة والصعوبات التي تواجهها من خلال وصف حياتها الشخصية ودورها التي تؤديه ومسؤولياتها في جميع الجوانب.
وقالت غادة الكندري إن لوحاتها تأتي عن تجارب شخصية مع أشخاص وأفراد مختلفين توثق عادات وتقاليد المجتمعات لافتة إلى دور الفن في تعزيز أواصر المجتمع وتقارب الشعوب.
ونوهت برسالة الفن السامية ودوره في حل القضايا الإنسانية وبناء شخصية الفرد وصناعة ثقافته وتشكيل توجهاته الفكرية وزيادة إبداعه "فهو غذاء للعقل". (النهاية) ع ف ف / ه س ص
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