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إطلاق معرض لوحات الفنانة الكويتية غادة الكندري في القاهرة بعنوان مترو 23

11/11/2023 11:23:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 11 (كونا) -- افتتح في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم السبت معرض لوحات الفنانة التشكيلية الكويتية غادة الكندري بعنوان "مترو 23..قصص على قطار متحرك".
وقالت الفنانة غادة الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المعرض يسرد مجموعة من اللحظات التي عاشتها خلال ستة أشهر في القاهرة.
وأضافت أن العديد من اللوحات في المعرض تعبر عن حال المرأة والصعوبات التي تواجهها من خلال وصف حياتها الشخصية ودورها التي تؤديه ومسؤولياتها في جميع الجوانب.
وقالت غادة الكندري إن لوحاتها تأتي عن تجارب شخصية مع أشخاص وأفراد مختلفين توثق عادات وتقاليد المجتمعات لافتة إلى دور الفن في تعزيز أواصر المجتمع وتقارب الشعوب.
ونوهت برسالة الفن السامية ودوره في حل القضايا الإنسانية وبناء شخصية الفرد وصناعة ثقافته وتشكيل توجهاته الفكرية وزيادة إبداعه "فهو غذاء للعقل". (النهاية) ع ف ف / ه س ص

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