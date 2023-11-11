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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تدهور الأوضاع في قطاع غزة

11/11/2023 11:23:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 11 - 11 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس الوزراء شدد خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الامريكي على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وأكد استمرار جهود قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى محذرا من أن تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد الجهود المبذولة. (النهاية)

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