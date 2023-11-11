رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تدهور الأوضاع في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 11 - 11 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تدهور الأوضاع في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس الوزراء شدد خلال اتصال تلقاه من وزير الخارجية الامريكي على ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وأكد استمرار جهود قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى محذرا من أن تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويعقد الجهود المبذولة. (النهاية)
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