ثنائي مصري يحرز لقب بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 11 (كونا) -- أحرز الثنائي المصري جورج واكيم ويوسف حسام اليوم السبت لقب بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل والتي استضافها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة في الدوحة على مدار خمسة أيام بعد فوزهما على مواطنيهما علي زغلول وشريف مخلوف.
وانتهت المباراة بشوطين نظيفين لمصلحة الثنائي الفائز بعد انسحاب الثنائي الخاسر بداعي الإصابة التي تعرض لها زغلول في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى الأول منه بفوز واكيم وحسام بواقع (6 - 1).
وتوج الثنائي القطري محمد الكواري ومحمد الخنجي بالميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث بالفوز على الثنائي القطري جبر المطوع وخالد الكواري بمجموعتين لواحدة جاءت بواقع (6 – 3) و(0 - 6) و(6 – 2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة رصدت جوائز مالية تصل إلى 124 ألف دولار حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 54 ألف دولار والثاني على 28 ألف دولار والثالث على 16 ألف دولار والرابع على 8 آلاف دولار). (النهاية)
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