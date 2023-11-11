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ثنائي مصري يحرز لقب بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل في قطر

11/11/2023 11:23:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 11 - 11 (كونا) -- أحرز الثنائي المصري جورج واكيم ويوسف حسام اليوم السبت لقب بطولة الشرطة العربية الأولى للبادل والتي استضافها الاتحاد الرياضي القطري للشرطة في الدوحة على مدار خمسة أيام بعد فوزهما على مواطنيهما علي زغلول وشريف مخلوف.
وانتهت المباراة بشوطين نظيفين لمصلحة الثنائي الفائز بعد انسحاب الثنائي الخاسر بداعي الإصابة التي تعرض لها زغلول في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى الأول منه بفوز واكيم وحسام بواقع (6 - 1).
وتوج الثنائي القطري محمد الكواري ومحمد الخنجي بالميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث بالفوز على الثنائي القطري جبر المطوع وخالد الكواري بمجموعتين لواحدة جاءت بواقع (6 – 3) و(0 - 6) و(6 – 2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة رصدت جوائز مالية تصل إلى 124 ألف دولار حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 54 ألف دولار والثاني على 28 ألف دولار والثالث على 16 ألف دولار والرابع على 8 آلاف دولار). (النهاية)

س س س / ر ج



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