تظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن أوروبية اليوم السبت تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
ففي ببريطانيا خرج مئات الآلاف وسط العاصمة لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في أكبر تجمع بريطاني منذ بدء العدوان على غزة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) عن شرطة العاصمة (المتروبوليتان) أن ما يقدر ب 300 ألف شخص حضروا المسيرة وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة على الفور.
وفي العاصمة الفرنسية باريس شارك نحو 16200 شخص في تظاهرة رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن الشرطة الفرنسية أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة الجمهورية مرددين شعارات "أوقفوا المذبحة في غزة" و"على فرنسا أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار".
وفي بروكسل خرج أكثر من 20 ألفا لدعم الشعب الفلسطيني في أكبر تظاهرة تشهدها بلجيكا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي وأدان المشاركون الجرائم الإسرائيلية في غزة.
كما خرج المتظاهرون في "المسيرة الأوروبية من أجل فلسطين" ودعوا الاتحاد الأوروبي ودوله إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال المنظمون في بيان "نريد أن نتحد لتوضيح مدى أهمية احترام القانون الدولي.
وفي إسبانيا خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة برشلونة وأخرى في مدينة سانتادير تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وقالت وكالة (أوروبا برس) الإسبانية للأنباء إن قرابة 30 ألف شخص شاركوا في المظاهرة التي جابت بعض أهم الشوارع في العاصمة الكتالونية للتأكيد على تضامن الشعب الاسباني مع الشعب الفلسطيني.
وأضافت ان المتظاهرين رددوا هتافات منها "الحرية، الحرية لفلسطين" و"ليست حربا، بل إبادة جماعية".
من جهة أخرى قالت وكالة الانباء الاسبانية ان قرابة 1200 شخصا تظاهروا في مدينة (سانتاندير) شمالي إسبانيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت ان المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين..إنها ليست حربا إنها إبادة جماعية". (النهاية)
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