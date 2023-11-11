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تظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

11/11/2023 11:23:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن أوروبية اليوم السبت تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.
ففي ببريطانيا خرج مئات الآلاف وسط العاصمة لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة في أكبر تجمع بريطاني منذ بدء العدوان على غزة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) عن شرطة العاصمة (المتروبوليتان) أن ما يقدر ب 300 ألف شخص حضروا المسيرة وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة على الفور.
وفي العاصمة الفرنسية باريس شارك نحو 16200 شخص في تظاهرة رافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
ونقلت محطة (بي اف ام) الاخبارية عن الشرطة الفرنسية أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة الجمهورية مرددين شعارات "أوقفوا المذبحة في غزة" و"على فرنسا أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار".
وفي بروكسل خرج أكثر من 20 ألفا لدعم الشعب الفلسطيني في أكبر تظاهرة تشهدها بلجيكا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي وأدان المشاركون الجرائم الإسرائيلية في غزة.
كما خرج المتظاهرون في "المسيرة الأوروبية من أجل فلسطين" ودعوا الاتحاد الأوروبي ودوله إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال المنظمون في بيان "نريد أن نتحد لتوضيح مدى أهمية احترام القانون الدولي.
وفي إسبانيا خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة برشلونة وأخرى في مدينة سانتادير تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وقالت وكالة (أوروبا برس) الإسبانية للأنباء إن قرابة 30 ألف شخص شاركوا في المظاهرة التي جابت بعض أهم الشوارع في العاصمة الكتالونية للتأكيد على تضامن الشعب الاسباني مع الشعب الفلسطيني.
وأضافت ان المتظاهرين رددوا هتافات منها "الحرية، الحرية لفلسطين" و"ليست حربا، بل إبادة جماعية".
من جهة أخرى قالت وكالة الانباء الاسبانية ان قرابة 1200 شخصا تظاهروا في مدينة (سانتاندير) شمالي إسبانيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت ان المتظاهرين حملوا لافتات كتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين..إنها ليست حربا إنها إبادة جماعية". (النهاية)

م ع / ن خ / ه ن د / ه س ص



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