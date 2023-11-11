وكالة (موديز) تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الى سلبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 11 – 11 (كونا) -– اعلنت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني اليوم السبت خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية من مستقر الى سلبي مشيرة الى المخاطر التي تهدد القوة المالية للبلاد.
وقالت (موديز) في بيان إن "العامل الرئيسي وراء هذا القرار هو المخاطر المتزايدة المتمثلة في تدهور الاستقرار المالي في الولايات المتحدة والذي لم يعد من الممكن تعويضه بالكامل من خلال المزايا الائتمانية التي تتمتع بها البلاد".
وثبتت (موديز) التصنيف على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون للحكومة الامريكية عند (ايه ايه ايه) عازية ذلك الى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وحذرت من أن العجز في الولايات المتحدة من المرجح أن يظل "كبيرا للغاية" في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة كما حذرت من أن استمرار الجدل السياسي في الكونغرس يزيد من خطر عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لابطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
يأتي ذلك بعد ان خفضت وكالة (فيتش) التصنيف السيادي للولايات المتحدة هذا العام بعد جدال سياسي كبير استمر أشهرا حول سقف الدين الامريكي.
وسيؤدي قرار تخفيض (موديز) لتصنيف الولايات المتحدة الى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونغرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة. (النهاية)
أ م م / ر ج
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