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وكالة (موديز) تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الى سلبي

11/11/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 11 – 11 (كونا) -– اعلنت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني اليوم السبت خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية من مستقر الى سلبي مشيرة الى المخاطر التي تهدد القوة المالية للبلاد.
وقالت (موديز) في بيان إن "العامل الرئيسي وراء هذا القرار هو المخاطر المتزايدة المتمثلة في تدهور الاستقرار المالي في الولايات المتحدة والذي لم يعد من الممكن تعويضه بالكامل من خلال المزايا الائتمانية التي تتمتع بها البلاد".
وثبتت (موديز) التصنيف على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون للحكومة الامريكية عند (ايه ايه ايه) عازية ذلك الى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وحذرت من أن العجز في الولايات المتحدة من المرجح أن يظل "كبيرا للغاية" في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة كما حذرت من أن استمرار الجدل السياسي في الكونغرس يزيد من خطر عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لابطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
يأتي ذلك بعد ان خفضت وكالة (فيتش) التصنيف السيادي للولايات المتحدة هذا العام بعد جدال سياسي كبير استمر أشهرا حول سقف الدين الامريكي.
وسيؤدي قرار تخفيض (موديز) لتصنيف الولايات المتحدة الى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونغرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة. (النهاية)

أ م م / ر ج



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