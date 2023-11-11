Sunday, 12 November 2023 08:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتدى باريس للسلام يختتم دورته السادسة بمشاركة دولية واسعة

11/11/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت الدورة السادسة لمنتدى (باريس للسلام) والذي شهد حضورا واسعا وركز بشكل خاص على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إدارة الملفات والتحديات الدولية في مجالات شتى من بينها صياغة السلام وتغير المناخ.
واستطاع المنتدى الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس للمرة السادسة ان يقيم جلسات من اجل تسهيل الحوار الجيو-سياسي بين مجموعة من الجهات الفاعلة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية حيث كانت فرصة للقوى العظمى والقوى الناشئة وممثلي الكتل الإقليمية لمقارنة رؤيتها للعالم ومستقبل الحوكمة العالمية فضلا عن تقديم مقترحات ملموسة.
وبما أن العالم يواجه صراعات عنيفة أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية سلط المنتدى وجلساته الاستثنائية الضوء على جهود بناء السلام والعمل على دعم الدول الهشة في سياق "الأزمات المتعددة" فضلا عن المبادرات الرامية إلى تعزيز سلامة المعلومات.
كما تم خلال المنتدى اطلاق (قمة كوكب واحد - قطبي) وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
ودعا المنتدى الى دق ناقوس الخطر بشأن حجم وسرعة ذوبان الجليد وذوبان التربة الصقيعية وخطر تجاوز العتبات ونقاط التحول التي زادت مع الارتفاع المستمر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وفي ضوء النتائج المثيرة للقلق والتي يوجد توافق في الآراء بشأنها بين المجتمع الدولي اطلق في المنتدى نداء باريس للأنهار الجليدية والقطبية والذي يدعو الى إجراء المزيد من البحوث العلمية المتعمقة بشأن الغلاف الجليدي دون تأخير وإلى تحسين إدماج آثار تغيرات الغلاف الجليدي في صنع القرار الاقتصادي وزيادة التثقيف بشأن المسائل المتصلة بذلك.
واعلن خلال الحفل الختامي للمنتدى عن المشاريع العشرة الحائزة على جائزة لعام 2023 والتي ستدعمها لجنة توسيع نطاق المنتدى.
وتضمنت الدورة السادسة من المنتدى أكثر من 80 جلسة شارك فيها متحدثون من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية بهدف تطوير حلول مشتركة للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم. (النهاية) م ع



MENAFN11112023000071011013ID1107412286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث