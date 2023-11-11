منتدى باريس للسلام يختتم دورته السادسة بمشاركة دولية واسعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 11 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت الدورة السادسة لمنتدى (باريس للسلام) والذي شهد حضورا واسعا وركز بشكل خاص على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إدارة الملفات والتحديات الدولية في مجالات شتى من بينها صياغة السلام وتغير المناخ.
واستطاع المنتدى الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس للمرة السادسة ان يقيم جلسات من اجل تسهيل الحوار الجيو-سياسي بين مجموعة من الجهات الفاعلة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية حيث كانت فرصة للقوى العظمى والقوى الناشئة وممثلي الكتل الإقليمية لمقارنة رؤيتها للعالم ومستقبل الحوكمة العالمية فضلا عن تقديم مقترحات ملموسة.
وبما أن العالم يواجه صراعات عنيفة أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية سلط المنتدى وجلساته الاستثنائية الضوء على جهود بناء السلام والعمل على دعم الدول الهشة في سياق "الأزمات المتعددة" فضلا عن المبادرات الرامية إلى تعزيز سلامة المعلومات.
كما تم خلال المنتدى اطلاق (قمة كوكب واحد - قطبي) وذلك بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
ودعا المنتدى الى دق ناقوس الخطر بشأن حجم وسرعة ذوبان الجليد وذوبان التربة الصقيعية وخطر تجاوز العتبات ونقاط التحول التي زادت مع الارتفاع المستمر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
وفي ضوء النتائج المثيرة للقلق والتي يوجد توافق في الآراء بشأنها بين المجتمع الدولي اطلق في المنتدى نداء باريس للأنهار الجليدية والقطبية والذي يدعو الى إجراء المزيد من البحوث العلمية المتعمقة بشأن الغلاف الجليدي دون تأخير وإلى تحسين إدماج آثار تغيرات الغلاف الجليدي في صنع القرار الاقتصادي وزيادة التثقيف بشأن المسائل المتصلة بذلك.
واعلن خلال الحفل الختامي للمنتدى عن المشاريع العشرة الحائزة على جائزة لعام 2023 والتي ستدعمها لجنة توسيع نطاق المنتدى.
وتضمنت الدورة السادسة من المنتدى أكثر من 80 جلسة شارك فيها متحدثون من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية بهدف تطوير حلول مشتركة للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم. (النهاية) م ع
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