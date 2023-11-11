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(ريال مدريد) يسحق (فالنسيا) بخمسة أهداف لهدف في الدوري الإسباني

11/11/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 11 - 11 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) فوزا كبيرا على ضيفه (فالنسيا) بخمسة أهداف لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل داني كارفاخال هدف التقدم لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة الثالثة فيما أضاف زميله المهاجم فينيسيوس جونيور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و 47 من المباراة التي أجريت على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وأضاف البرازيلي رودريغو جويس الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 50 و 84 فيما نجح هوغو دورو في تسجيل الهدف الوحيد ل(فالنسيا) في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز الريال بخمسة أهداف لهدف وليحصد النقاط الثلاث.
وبذلك رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 32 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطتين خلف المتصدر (جيرونا) فيما تجمد رصيد (فالنسيا) عند 18 نقطة في المركز التاسع بالترتيب.
وفي وقت سابق اليوم فاز المتصدر (جيرونا) بهدفين لهدف على (رايو باييكانو) فيما يستضيف (برشلونة) الثالث منافسه (ألافيس) صاحب المركز 14 ويستضيف (أتلتيكو مدريد) الرابع فريق (فياريال) ال13 غدا الأحد في إطار الجولة نفسها. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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