(ريال مدريد) يسحق (فالنسيا) بخمسة أهداف لهدف في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 11 - 11 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) فوزا كبيرا على ضيفه (فالنسيا) بخمسة أهداف لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل داني كارفاخال هدف التقدم لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة الثالثة فيما أضاف زميله المهاجم فينيسيوس جونيور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 42 و 47 من المباراة التي أجريت على ملعب (سانتياغو برنابيو).
وأضاف البرازيلي رودريغو جويس الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 50 و 84 فيما نجح هوغو دورو في تسجيل الهدف الوحيد ل(فالنسيا) في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز الريال بخمسة أهداف لهدف وليحصد النقاط الثلاث.
وبذلك رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 32 نقطة مستقرا في وصافة الترتيب العام للمسابقة بفارق نقطتين خلف المتصدر (جيرونا) فيما تجمد رصيد (فالنسيا) عند 18 نقطة في المركز التاسع بالترتيب.
وفي وقت سابق اليوم فاز المتصدر (جيرونا) بهدفين لهدف على (رايو باييكانو) فيما يستضيف (برشلونة) الثالث منافسه (ألافيس) صاحب المركز 14 ويستضيف (أتلتيكو مدريد) الرابع فريق (فياريال) ال13 غدا الأحد في إطار الجولة نفسها. (النهاية)
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