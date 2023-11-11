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مسؤول أممي: هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى (الشفاء) في غزة بغيضة وغير معقولة

11/11/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 11 (كونا) -- وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث اليوم السبت هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في قطاع غزة "بالبغيضة وغير المعقولة" مؤكدا أنه يتعين أن تتمتع المستشفيات بالقدر الأكبر من الأمان.
وذكر غريفيث في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع إكس (تويتر سابقا) في أعقاب تقارير تفيد بأن أكبر مستشفى في القطاع (الشفاء) تعرض لهجوم من قبل قوات الاحتلال أن "المستشفيات أماكن مأوى وليست أماكن للحرب".
وشدد المسؤول الأممي على أنه "ليس هناك مبرر للقيام بأي أعمال حرب داخل أو حول مرافق الرعاية الصحية الأمر الذي يتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء مع إطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار".
ويعاني القطاع الصحي في غزة من تحديات كبيرة منذ تصعيد الصراع في السابع من أكتوبر الماضي في ظل نقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود.
وتعمل المستشفيات في القطاع بما يفوق طاقتها بكثير بسبب ارتفاع أعداد المرضى فضلا عن المدنيين الذين نزحوا إليها التماسا للأمان فيما تأثرت الخدمات الأساسية بما فيها رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة وعلاج الحالات المزمنة بشكل كبير. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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