مسؤول أممي: هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى (الشفاء) في غزة بغيضة وغير معقولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 11 (كونا) -- وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث اليوم السبت هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء في قطاع غزة "بالبغيضة وغير المعقولة" مؤكدا أنه يتعين أن تتمتع المستشفيات بالقدر الأكبر من الأمان.
وذكر غريفيث في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع إكس (تويتر سابقا) في أعقاب تقارير تفيد بأن أكبر مستشفى في القطاع (الشفاء) تعرض لهجوم من قبل قوات الاحتلال أن "المستشفيات أماكن مأوى وليست أماكن للحرب".
وشدد المسؤول الأممي على أنه "ليس هناك مبرر للقيام بأي أعمال حرب داخل أو حول مرافق الرعاية الصحية الأمر الذي يتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء مع إطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار".
ويعاني القطاع الصحي في غزة من تحديات كبيرة منذ تصعيد الصراع في السابع من أكتوبر الماضي في ظل نقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود.
وتعمل المستشفيات في القطاع بما يفوق طاقتها بكثير بسبب ارتفاع أعداد المرضى فضلا عن المدنيين الذين نزحوا إليها التماسا للأمان فيما تأثرت الخدمات الأساسية بما فيها رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة وعلاج الحالات المزمنة بشكل كبير. (النهاية)
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