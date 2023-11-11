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(أرسنال) يفوز على (بيرنلي) بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز

11/11/2023 11:23:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 11 - 11 (كونا)-- استعاد فريق (أرسنال) وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على (بيرنلي) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة ال12 التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب (الإمارات).
ورغم سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللعب لم يتمكن اصحاب الارض من تجاوز دفاع الضيوف إلا في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول بهدف من توقيع المهاجم البلجيكي ليوناردو تروسار.
ونجح الضيوف في تعديل الكفة عند الدقيقة 54 عبر اللاعب الإنجليزي جوشوا براونهيل غير ان المدافع الفرنسي ويليام صليبا عمق النتيجة لأرسنال بعد مضي ثلاث دقائق فقط قبل ان يضيف زميله الاوكراني أوليكسندر زينشينكو الهدف الثالث في الدقيقة 74.
وفي مباراتين أخريين بنفس الجولة فاز (مانشستر يونايتد) على ضيفه (لوتون تاون) بهدف نظيف بينما سقط (كريستال بالاس) على ارضه بثلاثة اهداف مقابل هدفين امام (ايفرتون).
وبفوزه اليوم صعد (أرسنال) مؤقتا إلى وصافة الدوري برصيد 27 نقطة وبفارق الاهداف عن المتصدر (مانشستر سيتي) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة غدا الاحد ضد مضيفه (تشيلسي).
ويحتل (مانشستر يونايتد) المركز السادس برصيد 21 نقطة بينما يحتل (كريستال بالاس) المركز ال12 بمجموع 15 نقطة و(ايفرتون) المركز ال14 برصيد 14 نقطة فيما تجمد رصيد (لوتون تاون) عند النقطة السادسة والمركز ال17 وتراجع (بيرنلي) إلى المركز ما قبل الأخير بمجموع اربع نقاط فقط. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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