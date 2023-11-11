(أرسنال) يفوز على (بيرنلي) بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 11 - 11 (كونا)-- استعاد فريق (أرسنال) وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على (بيرنلي) بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة الجولة ال12 التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب (الإمارات).
ورغم سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللعب لم يتمكن اصحاب الارض من تجاوز دفاع الضيوف إلا في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول بهدف من توقيع المهاجم البلجيكي ليوناردو تروسار.
ونجح الضيوف في تعديل الكفة عند الدقيقة 54 عبر اللاعب الإنجليزي جوشوا براونهيل غير ان المدافع الفرنسي ويليام صليبا عمق النتيجة لأرسنال بعد مضي ثلاث دقائق فقط قبل ان يضيف زميله الاوكراني أوليكسندر زينشينكو الهدف الثالث في الدقيقة 74.
وفي مباراتين أخريين بنفس الجولة فاز (مانشستر يونايتد) على ضيفه (لوتون تاون) بهدف نظيف بينما سقط (كريستال بالاس) على ارضه بثلاثة اهداف مقابل هدفين امام (ايفرتون).
وبفوزه اليوم صعد (أرسنال) مؤقتا إلى وصافة الدوري برصيد 27 نقطة وبفارق الاهداف عن المتصدر (مانشستر سيتي) الذي سيخوض مباراة هذه الجولة غدا الاحد ضد مضيفه (تشيلسي).
ويحتل (مانشستر يونايتد) المركز السادس برصيد 21 نقطة بينما يحتل (كريستال بالاس) المركز ال12 بمجموع 15 نقطة و(ايفرتون) المركز ال14 برصيد 14 نقطة فيما تجمد رصيد (لوتون تاون) عند النقطة السادسة والمركز ال17 وتراجع (بيرنلي) إلى المركز ما قبل الأخير بمجموع اربع نقاط فقط. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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