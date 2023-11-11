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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/11/2023 11:23:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - قادة الدول العربية والإسلامية يدعون إلى كسر الحصار المفروض على غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع ويطالبون مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح للاحتلال مواصلة عدوانه.
بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يقصف سيارة نقل في منطقة بجنوب لبنان تبعد عن الحدود 40 كيلومترا لتكون أول ضربة ينفذها الاحتلال في العمق اللبناني منذ بدء العدوان الأخير قبل أكثر من شهر.
الرياض - المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني يقول إن الوكالة في حالة حداد حزنا على 101 من منتسبيها تأكد مقتلهم في قطاع غزة.
الجزائر - الرئاسة الجزائرية تعلن تعيين مدير ديوان الرئاسة الدبلوماسي محمد العرباوي رئيسا جديدا للوزراء خلفا لأيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه اليوم السبت.
واشنطن – وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني تعلن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية من مستقر الى سلبي مشيرة الى المخاطر التي تهدد القوة المالية للبلاد. (النهاية) ر ج

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