موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - قادة الدول العربية والإسلامية يدعون إلى كسر الحصار المفروض على غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع ويطالبون مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح للاحتلال مواصلة عدوانه.
بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يقصف سيارة نقل في منطقة بجنوب لبنان تبعد عن الحدود 40 كيلومترا لتكون أول ضربة ينفذها الاحتلال في العمق اللبناني منذ بدء العدوان الأخير قبل أكثر من شهر.
الرياض - المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني يقول إن الوكالة في حالة حداد حزنا على 101 من منتسبيها تأكد مقتلهم في قطاع غزة.
الجزائر - الرئاسة الجزائرية تعلن تعيين مدير ديوان الرئاسة الدبلوماسي محمد العرباوي رئيسا جديدا للوزراء خلفا لأيمن بن عبدالرحمن الذي أنهيت مهامه اليوم السبت.
واشنطن – وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني تعلن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية من مستقر الى سلبي مشيرة الى المخاطر التي تهدد القوة المالية للبلاد. (النهاية) ر ج
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