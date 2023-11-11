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مسؤول أممي: الهجمات على مستشفيات غزة بغيضة ويجب أن تتوقف

11/11/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 12 تشرين الثاني (بترا)- وصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث الليلة الماضية العدوان الإسرائيلي على مرافق الرعاية الصحية في غزة "بالبغيض"، رافضا وجود أي تبرير لهذا العدوان.
وقال غريفيث إنه ما من مبرر للقيام بالهجمات البغيضة حول مرافق الرعاية الصحية في غزة.
وأكد غريفيث بعد تعرض مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، لاعتداء من قبل القوات الإسرائيلية، "إن الهجمات المروعة على المرافق يتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء، مع إطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار".
وكتب غريفيث على منصة (اكس) إن "هذه الهجمات غير معقولة وبغيضة، ويجب أن تتوقف"، مشددا على ضرورة أن "تمتع المستشفيات بالقدر الأكبر من الأمان وأن يثق أولئك الذين يحتاجون إليها، بأنها أماكن مأوى وليست للحرب".
-- (بترا)
م د/ف ج
12/11/2023 06:16:41

MENAFN11112023000117011021ID1107412281

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