مسؤول أممي: الهجمات على مستشفيات غزة بغيضة ويجب أن تتوقف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 تشرين الثاني (بترا)- وصف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث الليلة الماضية العدوان الإسرائيلي على مرافق الرعاية الصحية في غزة "بالبغيض"، رافضا وجود أي تبرير لهذا العدوان.
وقال غريفيث إنه ما من مبرر للقيام بالهجمات البغيضة حول مرافق الرعاية الصحية في غزة.
وأكد غريفيث بعد تعرض مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، لاعتداء من قبل القوات الإسرائيلية، "إن الهجمات المروعة على المرافق يتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء، مع إطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار".
وكتب غريفيث على منصة (اكس) إن "هذه الهجمات غير معقولة وبغيضة، ويجب أن تتوقف"، مشددا على ضرورة أن "تمتع المستشفيات بالقدر الأكبر من الأمان وأن يثق أولئك الذين يحتاجون إليها، بأنها أماكن مأوى وليست للحرب".
-- (بترا)
م د/ف ج
12/11/2023 06:16:41
MENAFN11112023000117011021ID1107412281
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