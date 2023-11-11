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إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة

11/11/2023 11:23:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، اليوم السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.
وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه المستشفى من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.
--(بترا)
ف ج
12/11/2023 01:02:12

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