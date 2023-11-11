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رئيس أساقفة كانتربري: قصف المستشفيات والمدنيين في غزة لا يمكن التسامح معه

11/11/2023 11:23:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 12 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس أساقفة كانتربري في المملكة المتحدة، جاستن ويلبي، إن قصف المستشفيات والمدنيين
المتواصل في غزة أمر لا يمكن التسامح معه، ومخالف للقانون الدولي والإنساني، ويجب أن يتوقف فوراً.
وأضاف ويلبي على حسابه على منصة (اكس) أن الوضع الذي يواجه الموظفين والمرضى في مستشفيات غزة كارثي، ويجب القيام بكل شيء لاستعادة نظام الرعاية الصحية وحماية من هم في أمس الحاجة إليها.
--(بترا)
رش/ف ج
12/11/2023 00:47:49

MENAFN11112023000117011021ID1107412278

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