رئيس أساقفة كانتربري: قصف المستشفيات والمدنيين في غزة لا يمكن التسامح معه

رئيس أساقفة كانتربري: قصف المستشفيات والمدنيين في غزة لا يمكن التسامح معه
التاريخ
11/11/2023 11:23:13 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 12 تشرين الثاني (بترا)- قال رئيس أساقفة كانتربري في المملكة المتحدة، جاستن ويلبي، إن قصف المستشفيات والمدنيين
المتواصل في غزة أمر لا يمكن التسامح معه، ومخالف للقانون الدولي والإنساني، ويجب أن يتوقف فوراً.
وأضاف ويلبي على حسابه على منصة (اكس) أن الوضع الذي يواجه الموظفين والمرضى في مستشفيات غزة كارثي، ويجب القيام بكل شيء لاستعادة نظام الرعاية الصحية وحماية من هم في أمس الحاجة إليها.
--(بترا)
رش/ف ج
12/11/2023 00:47:49
MENAFN11112023000117011021ID1107412278
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