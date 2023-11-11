فرقة الحضرة تحيى حفلاً يوم 25 فى ساقية الصاوى

وتهتم فرقة "الحضرة" بنشر تراث الحضارات الصوفية وذلك للحفاظ على مكونات التراث الدينى الشعبى المصرى، كما تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبى صلى الله عليه وسلم

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