Sunday, 12 November 2023 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرقة الحضرة تحيى حفلاً يوم 25 فى ساقية الصاوى

11/11/2023 11:23:07 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى لتقديم وصلة غنائية ذات روح صوفية من مدائح التراث، خلال الشهر الجارى على مسرح ساقية الصاوى، وتحديدًا في
السبت 25 نوفمبر بقاعة النهر في السابعة والنصف مساءً.على أن يقدم أفراد الفرقة مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية و موشحات وقصائد لكبار المشايخ والمنشدين مثلما اعتادوا مع جمهورهم منذ بدأهم وتطورهم حتى صاروا من أهم فرق الإنشاد الدينى.





الحضرة

وتهتم فرقة "الحضرة" بنشر تراث الحضارات الصوفية وذلك للحفاظ على مكونات التراث الدينى الشعبى المصرى، كما تضم الفرقة مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح في حب الله ومدح النبى صلى الله عليه وسلم







MENAFN11112023000132011024ID1107412277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث