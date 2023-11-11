الإسكندرانى فى غرف المونتاج تمهيدا لطرحه خلال موسم رأس السنة

(MENAFN
- Youm7) دخل المخرج خالد يوسف بفيلم "الاسكندرانى " بطولة الفنان أحمد العوضى غرف المونتاج والمكساج لينتهى منه خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضه في موسم رأس السنة السينمائى، حيث كان قد صور الفيلم في شهر و10 أيام على أقصى تقدير.
فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.
وعن كواليس الفيلم قال العوضى، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع": "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لى، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".
وأضاف: "الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثها مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية، فاسم البطل الذى أجسده بكر الإسكندراني، مكتوب من لحم ودم، والشخصيات كلها مكتوبة بعناية، وجهد الاستاذ خالد يوسف ظاهر جدا في السيناريو".
MENAFN11112023000132011024ID1107412276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.